Происшествия

Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийствомВести.Ru 08:53

В Пресненском районном суде Москвы продолжается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Свои показания дал чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в ходе инцидента в одном из столичных кафе.
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Показания Дениса Пака в суде по делу Кокорина и Мамаева

Чемпионат09:34

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

РИА Новости08:22

«Говорили ехать в Китай и делать там замечания»: Пак — о конфликте с Кокориным и Мамаевым в «Кофемании»

Телеканал 360°08:16

Следствие получило запись из «Кофемании» от чиновника Пака

Матч ТВ10:33

Денис Пак рассказал в суде подробности конфликта с братьями Кокориными

ТАСС08:23

Пак: в компании Кокорина и Мамаева грозились убить меня

Газета.Ru08:40

Пак рассказал, как начался конфликт с Кокориным и Мамаевым

Коммерсантъ09:43
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Потерпевший Пак выставил Кокорина с Мамаевым полными отморозками

Вести.UZ10:06
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Авто

Компания Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX

Обновлено вчера в 13:50
Авто

Компания Hyundai презентовала кроссовер Creta нового поколения

Южнокорейская компания Hyundai представила новое поколение кроссовера Creta на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 13:37
Культура

Сергей Светлаков назвал реальные причины своего ухода с ТНТ

Обновлено в 08:02
Наука

В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь

Обновлено в 08:03
Политика

Савченко внесла в Раду первый законопроект после освобождения

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую подозревают в организации теракта, внесла в украинский парламент первый законопроект после своего освобождения, передает УНН.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафе

Ранее Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Самолет вернулся на полтора часа

Обновлено в 04:08
Здоровье

Депздрав Москвы назвал безопасное количество кофе для организма

По словам Стародубовой, в одной чашке эспрессо может содержаться до 80 мг кофеина, в растворимом кофе – до 75 мг, а классическом капучино – 40–80 мг.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Шестун потерял сознание во время следственных действий

Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, стало плохо во время проведения с ним следственных действий, он потерял сознание, сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Экономика

Санкционные госкомпании могут платить дивиденды менее 50% прибыли

Санкционные ограничения могут быть основанием для выплаты дивидендов в размере менее 50% от прибыли, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
Обновлено в 07:03
Футбол

Что нужно знать о ставках на матч «Ювентус» – «Аякс» 16 апреля

16 апреля «Ювентус» примет на своем поле «Аякс» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 07:09
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Кино

Сталина заменили Гитлером в российской версии «Хеллбоя»

Ранее сообщалось, что в российском МИДе назвали глупым сравнение Сталина, Гитлера и группировки "Исламское государство".
Обновлено в 03:22
Наука

Определен признак скорой преждевременной смерти

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Экономика

Медведев назвал интересной идею совместить ОСАГО и каско

Обновлено в 10:58
Политика

Замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте

Первый заместитель главы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер в среду на рабочем месте.
Обновлено в 08:41
Наука

Крупнейшая катастрофа в истории Земли началась в Сибири

Обновлено в 02:06
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco

«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Экс-президент Перу умер после попытки суицида

Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
Обновлено в 11:10
Политика

РФ передала Белоруссии предложения по интеграции

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Россия передала Белоруссии предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:38
Экономика

Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Политика

Депутат Рады от фракции Порошенко устроил потасовку в прямом эфире

Обновлено в 00:45
Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Челябинске из-за коммунальной аварии получили ожоги пять человек

В Челябинске организована проверка инцидента при плановых испытаниях тепломагистрали на северо-западе, где из-за разлива горячей воды пять прохожих получили ожоги ног.
Обновлено в 03:35
Политика

Медведев: пособие по уходу за детьми будет увеличено

Размер пособия по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет увеличат к 2020 году. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:12
Политика

Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США

Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России 762 автомобиля

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 762 автомобилей своей марки.
Обновлено в 07:33
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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