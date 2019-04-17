Происшествия
Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийствомВести.Ru 08:53
В Пресненском районном суде Москвы продолжается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Свои показания дал чиновник Минпромторга Денис Пак, пострадавший в ходе инцидента в одном из столичных кафе.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:44, Ашберн
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Компания Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX
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Южнокорейская компания Hyundai представила новое поколение кроссовера Creta на автосалоне в Шанхае.
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Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую подозревают в организации теракта, внесла в украинский парламент первый законопроект после своего освобождения, передает УНН.
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Происшествия
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Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафе
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Происшествия
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Что нужно знать о ставках на матч «Ювентус» – «Аякс» 16 апреля
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Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
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Ранее сообщалось, что в российском МИДе назвали глупым сравнение Сталина, Гитлера и группировки "Исламское государство".
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Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
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Медведев назвал интересной идею совместить ОСАГО и каско
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Замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте
Первый заместитель главы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер в среду на рабочем месте.
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АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
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Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки суицида
Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
Обновлено в 11:10
Политика
РФ передала Белоруссии предложения по интеграции
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Россия передала Белоруссии предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
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Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
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Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
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Происшествия
В Челябинске из-за коммунальной аварии получили ожоги пять человек
В Челябинске организована проверка инцидента при плановых испытаниях тепломагистрали на северо-западе, где из-за разлива горячей воды пять прохожих получили ожоги ног.
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Политика
Медведев: пособие по уходу за детьми будет увеличено
Размер пособия по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет увеличат к 2020 году. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США
Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США.
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Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 762 автомобилей своей марки.
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