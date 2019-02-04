Происшествия
Чиновницу мэрии Саратова задержали по делу о превышении полномочийРИА Новости 06:15
Председатель комитета по управлению имуществом саратовской мэрии задержана по уголовному делу о превышении полномочий при выделении земли под строительство многоквартирных жилых домов, сообщила в понедельник прокуратура области.
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Происшествия
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Кроссовер Hyundai Tucson получит «заряженную» версию от спортивного подразделения N. Инсайдеры в компании утверждают, что модель будет конкурировать с Cupra Ateca и Audi SQ5.
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Российские ритейлеры снизили цены на новые iPhone
Российские ритейлеры снизили цены на новые iPhone, сообщает «Ъ». По данным издания, крупные розничные сети, в том числе «М.Видео», «Эльдорадо» и re:Store, снизили стоимость на iPhone XR с 63 990 – 64 990 руб. до 59 990 руб.
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Минтранс проведет на этой неделе совещание по ситуации с долгом Utair
Минтранс проведет на этой неделе совещание с представителями Utair и ключевыми кредиторами авиакомпании по ситуации с долгом перевозчика.
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"Представители Глушакова заявили ходатайство об отказе от двух требований: об определении места жительства детей с Глушаковым и о взыскании алиментов с Дарьи", - приводит слова адвоката супруги футболиста Сергея Жорина "РИА Новости".
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Экономика
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Умерла драматург Татьяна Калецкая
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