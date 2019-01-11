Политика
Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полыLenta.ru14:19
Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает. Она упрекнула врачей за плохое состояние помещений, передает в пятницу, 11 января, «Политика сегодня».
Lenta.ru14:19
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с чего всё началось
На совещании по больнице Марина Чекунова сообщила, что она не исполняет желания.Политика Сегодня11:40
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Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
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Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.
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Армия и оружие
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Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.
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Трамп опубликовал фото стены на границе с Мексикой
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В МИД прокомментировали ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Для переговоров нужна рабочая атмосфера Захарова напомнила, в праздничные дни в МИД России были вынуждены пригласить посла Японии на фоне большого количества заявлении от японской стороны по мирному договору.
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Политика
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Политика
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Армия и оружие
Пушков раскритиковал процесс вывода войск США из Сирии
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Обновлено в 14:40
Политика
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Обновлено 09 января в 13:49
Политика
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Политика
Юнкер заявил, что Евросоюз не пойдет на изменение договора о Brexit
Евросоюз не собирается пересматривать проект договора об условиях Brexit, британскому парламенту нужно голосовать по текущему варианту, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Обновлено в 17:45
Политика
NASA уведомила «Роскосмос» об отмене приглашения Рогозина в США
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) официально уведомило «Роскосмос» о том, что приглашение главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в Соединённые Штаты пришлось отменить.
Обновлено в 10:54
Политика
«Не будет даже сантехников»: депутат Рады заявил об угрозе миграции
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский заявил, что из-за трудовой миграции Украина может столкнуться с острой нехваткой кадров.
Обновлено в 13:53