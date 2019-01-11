На совещании по больнице Марина Чекунова сообщила, что она не исполняет желания.

с чего всё началось

Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает. Она упрекнула врачей за плохое состояние помещений, передает в пятницу, 11 января, «Политика сегодня».

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