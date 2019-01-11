Политика
Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полыLenta.ru14:19
Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает. Она упрекнула врачей за плохое состояние помещений, передает в пятницу, 11 января, «Политика сегодня».
Lenta.ru14:19
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 19:36, Ашберн
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
США решили отправить военные корабли в Арктику
Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.
Обновлено в 08:58
Спорт
Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира
Обновлено в 12:06
Энергетика
Новак предупредил о дальнейшем повышении цен на бензин
В 2019 году цены на бензин будут расти в пределах инфляции, заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Обновлено в 14:09
Музыка
Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России
Обновлено в 12:09
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Спорт
Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Оттаве двухэтажный автобус въехал в остановку
В Оттаве двухэтажный автобус наехал на остановку, в результате чего пострадали 17 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городскую полицию.
Обновлено в 19:22
Культура
Российский сериал «Лучше, чем люди» продан Netflix за рекордную сумму
Онлайн-платформа Netflix приобрела права на российский фантастический сериал «Лучше, чем люди».
Обновлено в 17:39
Автоспорт
Экипаж Николаева выиграл пятый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева победил на пятом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Обновлено в 17:40
Происшествия
В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС
На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено в 12:40
Космос
Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В СК рассказали о ходе расследования убийства журналистов в ЦАР
Обновлено в 05:37
Происшествия
Крыша здания обрушилась на людей в Харькове
Не менее трех человек пострадали при обрушении крыши недостроенного здания на Московском проспекте в Харькове, сообщило 11 января агентство УНН.
Обновлено в 16:28
Политика
Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию
Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова
Обновлено в 08:51
Путешествия
Немцы признались в неприязни к туристам из России и Великобритании
Обновлено в 06:57
Спорт
Норвежский спортсмен открыл сосуды для допинг-тестов голыми руками
Обновлено в 17:55
Политика
Трамп похвастался снимком стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере фотографию построенной части стены на южной границе страны.
Обновлено в 15:38
Космос
Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета
В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Павел Прилучный избил свою супругу Агату Муцениеце
Пиар-менеджер актрисы Агаты Муцениеце Мариам Халилова заявила, что актер Павел Прилучный избил свою супругу накануне Нового года, после чего она вызвала сотрудников полиции.
Обновлено в 14:27
Политика
Мадуро призвал власти Перу наказать напавших на посольство Венесуэлы
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро 11 января призвал руководство Перу найти и наказать виновных в нападении на венесуэльское посольство в Лиме, его заявление размещено на сайте министерства связи и информации.
Обновлено в 19:30
Происшествия
В Варшаве граждан Польши и Китая арестовали по подозрению в шпионаже
Сообщается, что сотрудники ABW также провели обыски в домах подозреваемых, кроме того, были изъяты документы в офисах Huawei и фирме Orange, на которую в последнее время работал Петр Д. Сообщается, что оба задержанных не признают вину и отказываются давать объяснения по данному делу.
Обновлено в 04:08
Политика
Макрон отказался от поездки на форум в Давос
Президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Экс-главу разведки ДНР осудили за мошенничество
Обновлено в 10:23
Политика
Украинский министр назвал Крымский мост бутафорией
Чиновник считает, что мост не выдержит землетрясения, поскольку он "движется даже в спокойном состоянии", причём в Киеве это связывают с мифическими нарушениями при строительстве.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин четырех государств Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, переведён из карантина в двухместную камеру следственного изолятора "Лефортово".
Обновлено в 12:17
Происшествия
В России могут запретить пластиковые окна
Обновлено в 08:59
Наука
Северный магнитный полюс смещается с аномальной скоростью
Обновлено в 01:42