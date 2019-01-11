Политика
Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полы
Чиновница посоветовала врачам полуразрушенной больницы помыть полыLenta.ru14:19
Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает. Она упрекнула врачей за плохое состояние помещений, передает в пятницу, 11 января, «Политика сегодня».
Lenta.ru14:19
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 18:05, Ашберн
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетные атаки Израиля
Обновлено в 17:12
Политика
Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию
Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.
Обновлено в 13:10
Политика
Трамп решил не вводить режим ЧП в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не намерен вводить режим чрезвычайной ситуации в стране.
Обновлено в 15:41
Политика
МИД оценил ситуацию вокруг мирного договора с Японией
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
Международная коалиция во главе с США начала вывод войск в Сирии
Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ДАИШ (запрещена в РФ) начала вывод войск в Сирии.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
США решили отправить военные корабли в Арктику
Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.
Обновлено в 08:58
Политика
Белорусов начали готовить к защите независимости
В течение ближайших двух лет независимость Белоруссии будет опробована «на зуб».
Обновлено в 10:16
Политика
Макрон не поедет на форум в Давосе
Президент Франции Эммануэль Макрон не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за напряжённого графика, пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
Обновлено в 07:18
Политика
ЦИК отказал в регистрации двум претендентам на пост президента Украины
"Рассмотрев представленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко и Фаренюк в регистрации кандидатами на пост президента Украины", - сообщается на официальной странице ЦИК в Facebook.
Обновлено в 16:20
Политика
МИД РФ подтвердил предъявление обвинения американцу Уилану в шпионаже
В МИД России подтвердили, что задержанному в РФ гражданину США и ряда других стран Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже.
Обновлено в 05:12
Политика
В Германии умер бывший надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий
Летом в США заявили, что 95-летнего Якова Палия депортировали в Германию.
Обновлено в 13:53
Политика
«Не будет даже сантехников»: депутат Рады заявил об угрозе миграции
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский заявил, что из-за трудовой миграции Украина может столкнуться с острой нехваткой кадров.
Обновлено в 13:53
Политика
Шарий решил подать в суд на Порошенко
Известный украинский блогер Анатолий Шарий заявил на своем канале в YouTube, что подаст в суд на президента Петра Порошенко.
Обновлено в 07:02
Политика
США проведут саммит по Ближнему Востоку в Польше, заявил Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что США проведут международный саммит по вопросам содействия в установлении стабильности на Ближнем Востоке 13-14 февраля в Польше.
Обновлено в 06:30
Политика
Союз журналистов Германии призвал не выдавать лицензию RT Deutsch
Союз журналистов Германии опубликовал на своем сайте призыв к надзорным органам об отказе в выдаче лицензии немецкоязычному проекту Russia Today.
Обновлено в 10:22