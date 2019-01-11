Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова посетила больницу в Струнино, которая находится в полуразрушенном состоянии и почти не работает. Она упрекнула врачей за плохое состояние помещений, передает в пятницу, 11 января, «Политика сегодня».

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Политика Политика Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.

Политика Политика Трамп решил не вводить режим ЧП в США Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не намерен вводить режим чрезвычайной ситуации в стране.

Политика Политика МИД оценил ситуацию вокруг мирного договора с Японией

Армия и оружие Армия и оружие Международная коалиция во главе с США начала вывод войск в Сирии Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ДАИШ (запрещена в РФ) начала вывод войск в Сирии.

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Политика Политика МИД РФ подтвердил предъявление обвинения американцу Уилану в шпионаже В МИД России подтвердили, что задержанному в РФ гражданину США и ряда других стран Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже.

Политика Политика В Германии умер бывший надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий Летом в США заявили, что 95-летнего Якова Палия депортировали в Германию.

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Политика Политика США проведут саммит по Ближнему Востоку в Польше, заявил Помпео Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что США проведут международный саммит по вопросам содействия в установлении стабильности на Ближнем Востоке 13-14 февраля в Польше.