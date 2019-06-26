Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебыИзвестия вчера в 09:33

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина считает, что женщины должны рожать раньше - так будет полезно и им самим, и их детям.

с чего всё началось

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Политика Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока – 2» Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно одобрил введение санкций против строящихся российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Происшествия Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22 Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.

Экономика ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.

Футбол Футболист Алексей Ионов останется в «Ростове» Футболист клуба «Ростов» Алексей Ионов останется в составе донской команды. Информацию об этом сообщили на портале Sport24.

Происшествия На Ямале спасатели ищут двоих детей, пропавших в тундре Спасатели на Ямале ведут поиски двоих мальчиков, пропавших 26 июня в тундре Пуровского района, сообщается в четверг на сайте районной администрации.

Авто В России стартовали продажи Lamborghini Huracan Evo Модель Huracan Evo из «младшей» линейки Lamborghini представляет собой техническую эволюцию суперкара Huracan Performante 2017 года, известного тем, что он перебил рекорд Нюрбургринга для серийных автомобилей, проехав круг за 6 минут 52 секунды и отвоевав у супергибрида Porsche 918 Spyder пять секунд.

Политика Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Политика Социологи рассказали, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьера Ранее, 10 июня, были опубликованы данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым около 12,9% избирателей поддерживали кандидатуру Бойко на пост премьер-министра Украины, поддержка Тимошенко составила 11,3%, на третьем месте был экс-глава СБ Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 8,1%.

Политика В Германии выросло число преступлений антисемитского толка в 2018 году В Германии число насильственных преступлений на почве антисемитизма в 2018 году выросло более чем на 70%, сообщается в докладе Федерального ведомства по защите конституции (контрразведки ФРГ).

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Футбол «Манчестер Юнайтед» выбыл из борьбы за Магуайра Лисы хотят выручить продажи игрока 113 млн евро. Отмечается, что МЮ не планирует тратить такую сумму на одного игрока, и выбыл из борьбы.

Происшествия В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.

Экономика Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Кино Кустурица снимет свою версию «Преступления и наказания» Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица планирует написать роман на основе произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание», а затем снять фильм по своему творению.

Религия РПЦ уточнила свою позицию по абортам Церковь не выступает за законодательный запрет абортов. Официальная позиция Церкви - вывод абортов из ОМС.

Транспорт Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.

Общество Первая жена Задорнова отсудила у «Первого канала» миллионы Велта Задорнова, первая жена сатирика Михаила Задорнова, отсудила 3,75 миллиона рублей у "Первого канала", который пять раз показал в эфире концерты ее покойного супруга.

Энергетика Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Экономика На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитов В России в мае 2019 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн).