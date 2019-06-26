Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебыИзвестия 09:33

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина считает, что женщины должны рожать раньше - так будет полезно и им самим, и их детям.

с чего всё началось

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

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