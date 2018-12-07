Политика

Чиновница Глацких заявила, что решение о снятии ее с должности должно принять руководство
ТАСС
02:43

Временно отстраненная от должности директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила в пятницу ТАСС, что решение о снятии ее с должности должно принять руководство.
ТАСС02:43
Ольга Глацких
Даже за время моего отсутствия в течение этого месяца - уже три проекта, которые не реализовались, которые должны были быть запущены. И с этой вот историей пока я отстранена, идет проверка, нет реализации проектов, причем федеральных проектов, которые реализует вся страна.
— Ольга Глацких, российская спортсменкаИнтерфакс 01:29

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Российская спортсменка
Российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях, Заслуженный мастер спорта России. После окончания спортивной карьеры - государственный служащий и управленец.
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