Общество
Чиновница Глацких потеряла право на жилищную субсидию
Чиновница Глацких потеряла право на жилищную субсидиюREGNUM01:50
Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких некоторое время имела право на получение субсидии из бюджета для приобретения жилья.
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с чего всё началось
После фразы «никто не просил рожать» свердловскую чиновницу поставили в очередь на бюджетную квартиру
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких принята на учет членов регионального правительства, имеющих право на получение за счет бюджетных средств субсидии на покупку личной квартиры.URA.Ruвчера в 09:46
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Чиновницу Глацких поставили в очередь на бюджетную квартиру после слов «никто не просил рожать»
Телеканал 360°вчера в 12:06
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 11:39, Ашберн
Общество
В российских школах появятся старшие и ведущие учителя
Для обучения и координации преподавателей вводятся должности старшего и ведущего учителя.
Обновлено в 08:05
Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи сим-карт в интернете
Как следует из пояснительной записки к документу, такие изменения в федеральный закон необходимо внести, чтобы создать правовую основу для внесения изменений в КоАП, которые предусмотрят ответственность за незаконное распространение сим-карт.
Обновлено в 09:01
ЖКХ
До 15 см снега выпадет в Москве за два дня
До 15 см осадков в виде снега выпадет в Москве в ближайшие два-три дня, с начала декабря до конца 2018 года в столице выпадет в общей сложности до 60 см снега, сообщает в субботу пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.
Обновлено в 09:08
Транспорт
Большой Москворецкий мост отремонтируют к декабрю 2019 года
Работы по ремонту и реставрации Большого Москворецкого моста в российской столице завершатся за год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 07:48
ЖКХ
В Саратове энергетики приступили к замене аварийного участка теплосети
Энергетики в ночь на субботу приступили к замене аварийного участка теплосетей в Саратове, где в результате двух порывов с четверга в морозную погоду нарушено теплоснабжение свыше 26 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского филиала ПАО "Т Плюс".
Обновлено вчера в 22:57
Общество
В России завершено строительство сети цифрового телевидения
В поселке Видяево Мурманской области запущен последний, 5040-й по счету, объект цифрового эфирного вещания в России.
Обновлено в 07:45
Транспорт
«Аэрофлот» изменил время вылета 11 рейсов из Москвы из-за непогоды
Авиакомпания «Аэрофлот» изменила время вылета 11 рейсов из аэропорта Шереметьево 22 декабря в связи с неблагоприятными метеоусловиями, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
В Томске умер физик Сергей Псахье
Обновлено в 07:02
Общество
Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли страны с Днем энергетика, отметив их высокую квалификацию, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:18
Общество
В НАСА рассказали о рождественском меню экипажа МКС
Экипаж Международной космической станции (МКС) отметит католическое Рождество копченой идейкой, пудингом, макаронами с сыром и клубникой, а Новый год встретит рабочим днем, сообщили РИА Новости в НАСА в пятницу.
Обновлено в 00:40
Общество
В Москве нашли коммуналку с комнатами по 26 миллионов
Комната выставлена на продажу за 26 миллионов рублей, однако продавцы не исключают возможности торга.
Обновлено в 07:03
Общество
Москвичей призвали не украшать ели на природных территориях
Обновлено в 01:48
Общество
Правительство присудило премии в области науки и техники
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении за 2018 год государственных премий в области науки и техники для ученых.
Обновлено в 00:26
Здоровье
Названы пять самых опасных для здоровья сладостей
Обновлено в 04:08
Общество
МВД хочет забрать себе пожарный надзор
Напомним, после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, в результате которого погибли 60 человек, МЧС предложило реформировать законодательство, которым регламентируется пожарный надзор.
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