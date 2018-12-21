Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких принята на учет членов регионального правительства, имеющих право на получение за счет бюджетных средств субсидии на покупку личной квартиры.

с чего всё началось

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких некоторое время имела право на получение субсидии из бюджета для приобретения жилья.

Общество Общество В российских школах появятся старшие и ведущие учителя Для обучения и координации преподавателей вводятся должности старшего и ведущего учителя.

Общество Общество В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи сим-карт в интернете Как следует из пояснительной записки к документу, такие изменения в федеральный закон необходимо внести, чтобы создать правовую основу для внесения изменений в КоАП, которые предусмотрят ответственность за незаконное распространение сим-карт.

ЖКХ ЖКХ До 15 см снега выпадет в Москве за два дня До 15 см осадков в виде снега выпадет в Москве в ближайшие два-три дня, с начала декабря до конца 2018 года в столице выпадет в общей сложности до 60 см снега, сообщает в субботу пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Транспорт Транспорт Большой Москворецкий мост отремонтируют к декабрю 2019 года Работы по ремонту и реставрации Большого Москворецкого моста в российской столице завершатся за год, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

ЖКХ ЖКХ В Саратове энергетики приступили к замене аварийного участка теплосети Энергетики в ночь на субботу приступили к замене аварийного участка теплосетей в Саратове, где в результате двух порывов с четверга в морозную погоду нарушено теплоснабжение свыше 26 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе саратовского филиала ПАО "Т Плюс".

Общество Общество В России завершено строительство сети цифрового телевидения В поселке Видяево Мурманской области запущен последний, 5040-й по счету, объект цифрового эфирного вещания в России.

Транспорт Транспорт «Аэрофлот» изменил время вылета 11 рейсов из Москвы из-за непогоды Авиакомпания «Аэрофлот» изменила время вылета 11 рейсов из аэропорта Шереметьево 22 декабря в связи с неблагоприятными метеоусловиями, сообщается на сайте компании.

Общество Общество В Томске умер физик Сергей Псахье

Общество Общество Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли страны с Днем энергетика, отметив их высокую квалификацию, сообщила пресс-служба Кремля.

Общество Общество В НАСА рассказали о рождественском меню экипажа МКС Экипаж Международной космической станции (МКС) отметит католическое Рождество копченой идейкой, пудингом, макаронами с сыром и клубникой, а Новый год встретит рабочим днем, сообщили РИА Новости в НАСА в пятницу.

Общество Общество В Москве нашли коммуналку с комнатами по 26 миллионов Комната выставлена на продажу за 26 миллионов рублей, однако продавцы не исключают возможности торга.

Общество Общество Москвичей призвали не украшать ели на природных территориях

Общество Общество Правительство присудило премии в области науки и техники Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении за 2018 год государственных премий в области науки и техники для ученых.

Здоровье Здоровье Названы пять самых опасных для здоровья сладостей