Общество
Чиновница Глацких потеряла право на жилищную субсидию
Чиновница Глацких потеряла право на жилищную субсидиюREGNUM01:50
Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких некоторое время имела право на получение субсидии из бюджета для приобретения жилья.
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с чего всё началось
После фразы «никто не просил рожать» свердловскую чиновницу поставили в очередь на бюджетную квартиру
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких принята на учет членов регионального правительства, имеющих право на получение за счет бюджетных средств субсидии на покупку личной квартиры.URA.Ruвчера в 09:46
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Чиновницу Глацких поставили в очередь на бюджетную квартиру после слов «никто не просил рожать»
Телеканал 360°вчера в 12:06
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
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В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи сим-карт в интернете
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В центре Санкт-Петербурга состоялся Всероссийский массовый забег спортивных Дедов Морозов, в котором приняли участие тысячи человек.
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Обновлено вчера в 20:46
Общество
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Обновлено в 00:40
Общество
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Ночью перед началом манифестаций на шоссе возле города Перпиньян на юге Франции погиб автомобилист, врезавшийся в автомобильную фуру, которую «желтые жилеты» остановили на дороге.
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Общество
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