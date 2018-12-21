Общество
Чиновница Глацких потеряла право на жилищную субсидию
Чиновница Глацких потеряла право на жилищную субсидиюREGNUM01:50
Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких некоторое время имела право на получение субсидии из бюджета для приобретения жилья.
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с чего всё началось
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Чиновницу Глацких поставили в очередь на бюджетную квартиру после слов «никто не просил рожать»
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