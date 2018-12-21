Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких принята на учет членов регионального правительства, имеющих право на получение за счет бюджетных средств субсидии на покупку личной квартиры.

с чего всё началось

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких некоторое время имела право на получение субсидии из бюджета для приобретения жилья.

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