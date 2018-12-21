В аппарате губернатора уточнили, что в настоящее время распоряжение правительства потеряло силу после того, как Глацких была лишена статуса члена правительства. Но этот факт не помешает претендовать Глацких на субсидию в дальнейшем. Получить комментарий Ольги Глацких не удалось.

с чего всё началось

Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодежи, была принята на учет чиновников, имеющих право на получение субсидии за счет бюджета на покупку личной квартиры.

Чиновница Глацких после слов о молодежи претендовала на бюджетную квартиру

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