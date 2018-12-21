Общество
Чиновница Глацких после слов о молодежи претендовала на бюджетную квартиру
Чиновница Глацких после слов о молодежи претендовала на бюджетную квартируИзвестия11:28
Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодежи, была принята на учет чиновников, имеющих право на получение субсидии за счет бюджета на покупку личной квартиры.
Известия11:28
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После фразы «никто не просил рожать» свердловскую чиновницу поставили в очередь на бюджетную квартиру
В аппарате губернатора уточнили, что в настоящее время распоряжение правительства потеряло силу после того, как Глацких была лишена статуса члена правительства. Но этот факт не помешает претендовать Глацких на субсидию в дальнейшем. Получить комментарий Ольги Глацких не удалось.URA.Ru09:46
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Уральскую чиновницу Ольгу «никто не просил рожать» Глацких нашли в очереди за квартирой
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