Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких принята на учет членов регионального правительства, имеющих право на получение за счет бюджетных средств субсидии на покупку личной квартиры.

с чего всё началось

Как стало известно URA.ru, ее включили в список очередников 26 октября 2018 года. Документ был подписан после того, как Глацких на встрече с детьми-волонтерами высказала мнение, согласно которому государство молодежи «в принципе ничего не должно», а их родителей «никто не просил рожать».

Чиновница Глацких после слов о молодежи претендовала на бюджетную квартиру

Транспорт Транспорт «Аэрофлот» 22 декабря на час раньше отправит из Москвы 11 рейсов Плохой прогноз погоды вынудил «Аэрофлот» 22 декабря перенести время 11 вылетов из аэропорта «Шереметьево» на более раннее.

Общество Общество ГИБДД опровергла переэкзаменовку водителей при замене прав Представители автошкол предлагали проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время власти внесли множество поправок в правила дорожного движения.

Транспорт Транспорт В московском транспорте подорожает проезд С января 2019 года тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт Транспорт Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы Недалеко от выхода к поездам мэр Сергей Собянин с коллегами из Подмосковья и РЖД открыл выставочный павильон, где представлены новые поезда, турникеты, приложения.

Общество Общество На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро В банке «Нейва» в Екатеринбурге установили новогоднюю елку из настоящих купюр на общую сумму 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро, передает РИА Новости.

Транспорт Транспорт Москвичей предупредили о снежных заносах на дорогах

Общество Общество Рижский митрополит оказался агентом КГБ Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства.

Общество Общество Названы самые популярные коты года «Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году. Рейтинг «ТОП–10 котиков» за 2018 год опубликован на сайте организации.

Общество Общество Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикаций о закупках продуктов Росгвардия подает в суд на РБК за две публикации, посвященные поставкам продуктов ведомству. Об этом сообщается на сайте силовой структуры.

Общество Общество Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 15 лет в США В США три пары близнецов, зачатые в один день, родились с разницей в несколько лет, сообщает The New York Post.

Общество Общество Жителей Москвы призвали не украшать ели на природных территориях Экологи попросили жителей Москвы не пытаться украшать елки на городских природных территориях к Новому году, даже если у горожан может возникнуть подобное желание, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Общество Общество ВЭБ.РФ может поспособствовать реализации проектов «Архитекторы. РФ» "Вопрос об изменении форматов городских экономик станет одним из важных, и возможности у них (у ВЭБ.РФ) больше, чем наши, поэтому какие-то из проектов будут предложены в ВЭБ.РФ, чтобы получить поддержку для реализации", - сказал Плутник.

Общество Общество Стражи лондонского Тауэра забастовали впервые за 55 лет Церемониальные стражи лондонского Тауэра, известные как Йоменская стража или бифитеры, провели трехчасовую забастовку по поводу изменения условий пенсионных выплат.

Транспорт Транспорт На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.