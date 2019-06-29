Футбол

Чили обыграла Колумбию в Кубке Америки и вышла в 1/2 финалаГазета.Ru 22:24

Сборные Колумбии и Чили встретились в четвертьфинале Кубка Аргентины - 2019, сообщает "Чемпионат.com". Встреча национальных команд завершилась со счетом 4:5 по серии пенальти в пользу чилийцев. Основное время закончилось вничью со счетом 0:0.
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