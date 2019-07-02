Футбол

Чили и Перу начали полуфинальный матч Кубка АмерикиНева Спорт вчера в 20:30

Сборные Чили и Перу начали полуфинальный матч Кубка Америки по футболу 2019 года.
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