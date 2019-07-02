Футбол

Чили и Перу начали полуфинальный матч Кубка АмерикиНева Спорт вчера в 20:30

Сборные Чили и Перу начали полуфинальный матч Кубка Америки по футболу 2019 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чили — Перу — 0:3. Видеообзор полуфинального матча Кубка Америки

Sport24.ru00:18

Букмекеры оценили шансы Перу в матче с Чили

Bookmaker-ratings.ru02 июля в 09:01

Футбол, Кубок Америки, полуфинал, Чили - Перу, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 19:59

Чили — Перу: прогноз Нобеля Арустамяна на игру 1/2 финала Кубка Америки—2019

Чемпионатвчера в 13:00

Чили — Перу. Прогноз (к. 1.58) и ставки на полуфинал Кубка Америки-2019 4 июля 2019 года

LiveSport.ru02 июля в 11:35

Кубок Америки 2019. 1/2 финала. Чили - Перу

Матч ТВвчера в 20:06

Чили – Перу: преподнесут ли «инки» еще один сюрприз?

Все про Спорт ру02 июля в 07:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:52, Вашингтон
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Обновлено в 02:19
Политика

Путина спросили о планах после президентства

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Наука

Назван препятствующий раку и диабету популярный напиток

Специалисты пришли к выводу, что умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 00:20
Футбол

«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро

Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:16
Общество

Роскачество обнаружило токсичные женские футболки

Четыре из 14 проанализированных экспертами Роскачества брендов женских футболок оказались токсичными.
Обновлено в 01:58
Кино

Темнокожая актриса исполнит главную роль в ремейке «Русалочки»

Роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма «Русалочка» 1989 года исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Луганской области загорелся заминированный лес

На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Музыка

«Парк Горького» возвращается с первой за 20 лет новой песней

Группа "Парк Горького" возвращается на музыкальную сцену с новой песней "Hello My Friend".
Обновлено в 02:01
Общество

В Свердловской области появились лжеприставы

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, приставы не пишут должникам по электронной почте.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски

Обновлено вчера в 10:11
Кино

Актер и режиссер Василий Панин умер в Москве

Обновлено вчера в 04:43
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова «возвращает лицо» благодаря гипсовой маске

«Вернуть лицо» после ночной смены 51-летней актрисе помогает гипсовая маска. Начинается процедура омоложения с увлажнения лица водой.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Минске госпитализировали двух раненных во время праздничного салюта

К утру четверга в больнице остаются двое пострадавших во время праздничного салюта в Минске, устроенного накануне - в День независимости Белоруссии, сообщил министр здравоохранения страны Владимир Караник.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Глюкоза поделилась с поклонниками фото без макияжа

Популярная певица Глюкоза поделилась с поклонниками в соцсетях фото без макияжа.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Суд читает Анатолию Радченко обвинительный приговор

Новосибирский областной суд оглашает обвинительный приговор по делу Анатолия Радченко – предполагаемого киллера банды Александра Трунова.
Обновлено в 01:59
Политика

Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал причину ЧП в глубоководном аппарате в Баренцевом море, в результате которого погибли 14 моряков.
Обновлено в 02:47
Технологии

Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено вчера в 10:19
Авто

Неэкологичные машины в России найдет искусственный интеллект

Суть этой технологии в том, чтобы с помощью искусственного интеллекта старый транспорт, въезжающий в «чистые» зоны мегаполисов (речь идет, прежде всего, о Москве и Санкт-Петербурге).
Обновлено в 00:59
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Появились фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

В сети появились фотографии подводной лодки «Оренбург» — носителя атомной глубоководной станции «Лошарик», где погибли 14 моряков.
Обновлено в 00:41
Экономика

Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК

Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Общество

В Японии более миллиона человек эвакуируют из-за ливней

Японские власти распорядились эвакуировать более миллиона человек из южных регионов страны из-за мощных ливней.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала

РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 12:29
Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Путин освободил от должностей трех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено вчера в 11:01
Общество

ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания

Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Перу
Государство в Южной Америке
Государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере - с Колумбией, на востоке - с Бразилией, на юго-востоке - с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади страна Южной Америки.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Чили
Государство в Южной Америке
Государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами. На западе омывается Тихим океаном, на востоке граничит с Аргентиной, на севере с Перу, на северо-востоке с Боливией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное