Футбол

Чили и Перу начали полуфинальный матч Кубка АмерикиНева Спорт вчера в 20:30

Чили и Перу играют матч на стадионе «Арена ду Гремио» в городе Порту Алегри. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport. Обе команды прошли в 1/2 финала Кубка Америки благодаря победе в послематчевых пенальти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чили - Перу ~ прогноз на полуфинал Копа Америка-2019: очередной выход в финал для чилийцев?

Sport-place02 июля в 14:43

Кубок Америки 2019. 1/2 финала. Чили - Перу

Матч ТВвчера в 20:06

Чили – Перу. Полуфинал Кубка Америки стартует в 3.30 мск

Советский спортвчера в 08:14

Чили — Перу: прогноз Нобеля Арустамяна на игру 1/2 финала Кубка Америки—2019

Чемпионатвчера в 13:00

Чили — Перу — 0:3. Видеообзор полуфинального матча Кубка Америки

Sport24.ru00:18

Чили — Перу. Прогноз (к. 1.58) и ставки на полуфинал Кубка Америки-2019 4 июля 2019 года

LiveSport.ru02 июля в 11:35

Чили – Перу: преподнесут ли «инки» еще один сюрприз?

Все про Спорт ру02 июля в 07:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:16, Вашингтон
Общество

Команду главы Оренбурга Дмитрия Кулагина оставил еще один чиновник

С 22 января 2019 года назначен на должность заместителя Главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству.
Обновлено вчера в 13:19
Общество

СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье

Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
Политика

США объяснили появление ржавых танков

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В Иркутской области подтопило еще пять поселков

Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России

В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе встречи с главой МИД Канады Кристиной Фриланд призвал «поддержать ужесточение санкций против России».
Обновлено вчера в 14:26
Космос

Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть

По другому предположению, на видео попал летательный аппарат пришельцев, внешне напоминающий пирамиду.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»

Ряд средств массовой информации сообщает, что Вольф Мессинг предсказывал вспышку глобального конфликта во втором десятилетии XXI века, а также назвал главных врагов, которые будут противостоять России в Третьей мировой войне.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено вчера в 10:51
Авто

Уникальная BMW E28 с правым рулем выставлена на аукцион

На сайте аукциона Baron объявился лот с BMW M5 в кузове E28, которой 33 года.
Обновлено вчера в 14:14
Здоровье

Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России

В настоящему времени ситуация крайне плоха в 13 регионах, где за последние три года более 1% жителей оказались заражены вирусом иммунодефицита человека.
Обновлено вчера в 03:34
Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
Обновлено вчера в 13:37
Космос

InSight переставил марсианский бур на другое место

Оказалось, что версия о том, что буру не хватало сцепления с окружающим грунтом, верна, и, возможно, удастся возобновить его работу, утрамбовав в другом месте.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Маслякова хотят лишить прав на КВН

ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 20:44
Общество

Россиянкам разрешат более трехсот «мужских» профессий

Предыдущий документ, утвержденный почти 20 лет назад, содержал 456 запрещенных для россиянок профессий.
Обновлено в 00:26
Здоровье

Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области

Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:41
Здоровье

Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено 02 июля в 14:23
Армия и оружие

На авиабазе «Хмеймим» обнаружили неизвестную систему РЭБ колоссальных размеров

Пользователь «Twitter»-аккаунта «Observer IL» опубликовал серию спутниковых снимков, на которых запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, обладающая колоссально большими размерами.
Обновлено в 00:02
Общество

Подъем уровня воды прогнозируется на четырех реках Иркутской области

Обновлено в 00:46
Политика

Ценой собственной жизни: Шойгу рассказал о подвиге погибших моряков

Прибывший в Североморск (Мурманская область) министр обороны России Сергей Шойгу поведал о подвиге моряков, служивших на сгоревшем глубоководном аппарате ВМФ.
Обновлено вчера в 07:11
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море

Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 14 офицеров-подводников.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес

Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Обновлено вчера в 08:16
Шоу-бизнес

Потерявшая в ДТП пальцы Настя Кудри научилась играть на фортепиано

Рэп-исполнительница Настя Кудри, пребывая в Ницце, попала в серьезное ДТП, и ей частично ампутировали два пальца на руке.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
Политика

Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине

Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

Путин дал поручения правительству по ликвидации ЧС в Иркутской области

Как передавало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин объявил наводнение на территории Иркутской области, жертвами которого стали по меньшей мере 20 человек, чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Обновлено вчера в 12:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Перу
Государство в Южной Америке
Государство в Южной Америке. Граничит на северо-западе с Эквадором, на севере - с Колумбией, на востоке - с Бразилией, на юго-востоке - с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади страна Южной Америки.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Чили
Государство в Южной Америке
Государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами. На западе омывается Тихим океаном, на востоке граничит с Аргентиной, на севере с Перу, на северо-востоке с Боливией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное