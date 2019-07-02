Чили и Перу играют матч на стадионе «Арена ду Гремио» в городе Порту Алегри. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport. Обе команды прошли в 1/2 финала Кубка Америки благодаря победе в послематчевых пенальти.

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