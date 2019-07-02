Футбол
Чили и Перу начали полуфинальный матч Кубка АмерикиНева Спорт вчера в 20:30
Чили и Перу играют матч на стадионе «Арена ду Гремио» в городе Порту Алегри. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте Nevasport. Обе команды прошли в 1/2 финала Кубка Америки благодаря победе в послематчевых пенальти.
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Чили - Перу ~ прогноз на полуфинал Копа Америка-2019: очередной выход в финал для чилийцев?
Sport-place02 июля в 14:43
Чили — Перу. Прогноз (к. 1.58) и ставки на полуфинал Кубка Америки-2019 4 июля 2019 года
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