Футбол

Чили и Перу начали полуфинальный матч Кубка АмерикиНева Спорт вчера в 20:30

Сборные Чили и Перу начали полуфинальный матч Кубка Америки по футболу 2019 года.
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Чили — Перу — 0:3. Видеообзор полуфинального матча Кубка Америки

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