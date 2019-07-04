Футбол
Чили и Перу начали полуфинальный матч Кубка АмерикиНева Спорт вчера в 20:30
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Американский двойник: почему не стоит уповать на верх в полуфиналах для сборных
Legalbetвчера в 00:18
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:53, Вашингтон
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Политика
Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено в 03:02
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Спорт
IBU признал ошибку в деле биатлонистки Васильевой
Журналист Сергей Лисин, представляющий российскую биатлонистку Маргариту Васильеву, сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) признал свою ошибку с неполучением письма спортсменки накануне очередных слушаний по её допинговому делу.
Обновлено в 04:43
Общество
Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook
Роскомнадзор высказался о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались в среду, 3 июля.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актриса продемонстрировала обручальное кольцо. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев наслаждаются долгожданным отпуском в Европе.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
В Москве жестоко избит ликвидатор Чернобыля
В Москве избили ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:41
Здоровье
Население России катастрофически уменьшается
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сделала заявление о том, что Россия катастрофически теряет население, естественная убыль которого за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:12
Происшествия
ЧП во время салюта в Минске попало на видео
В сети появилось видео момента взрыва во время праздничного салюта в Минске в День независимости, в результате которого погибла женщина.
Обновлено в 04:56
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания - вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами", - полагает российский лидер.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Кино
Том Холланд хочет видеть больше разнообразия в фильмах Marvel
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок
Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Авто
Jeep Gladiator появится в продаже в Европе весной 2020 года
Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Autoevolution, продажи нового пикапа на европейском рынке начнутся в апреле.
Обновлено в 03:08
Экономика
ЦБ ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощению
Банк России до конца 2019 года ужесточит резервирование кредитов, выданных на сделки по слиянию и поглощению (M&A), заявила на Международном финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Под Саратовом при очистке канализации погибли три коммунальщика
Как сообщила пресс-служба губернатора области, три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.
Обновлено в 05:16
Технологии
Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта
У россиян могут появиться две версии паспорта: на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищённом мобильном приложении (в нём будут содержаться копия паспортных данных, доступ к цифровому профилю и электронной подписи человека).
Обновлено в 02:59
Общество
В Перми закрылся ресторан Тимати Black Star Burger
В торговом центре «Ленком» на Комсомольском проспекте, 28 закрылся единственный в городе ресторан сети Black Star Burger.
Обновлено в 02:11
Экономика
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с руководителем парламентской фракции Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект о возобновлении выплат российским гражданам по советским вкладам.
Обновлено в 02:46
Экономика
Налог на прибыль хотят изменить резидентам ТОСЭР и СПВ
Система налоговых льгот, применяемая для резидентов ТОСЭР и СПВ может измениться, считает Александр Козлов.
Обновлено в 01:02
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Экономика
В России снизилась деловая активность впервые с 2016 года
Деловая активность обрабатывающих отраслей и сфер услуг в России упала ниже критического показателя: в июне 2019 года совокупный индекс PMI упал до 49,2 пункта.
Обновлено в 04:07