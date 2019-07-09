Футбол

Чилаверт поддержал Месси: коррупция губит футболВести.Ru 05:25

Экс-голкипер футбольной сборной Парагвая Хосе-Луис Чилаверт поддержал капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организаторов Кубка Америки-2019 и футбольных властей Южной Америки в предвзятости и коррупции.
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«КОНМЕБОЛ убивает футбол». Легендарный вратарь Чилаверт поддержал Месси

Sport24.ru02:06

"Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом. Чилаверт встал на сторону Месси

Спорт-Экспресс00:57

Хосе Луис Чилаверт — о словах Месси в адрес КОНМЕБОЛ: «Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы сделать Бразилию чемпионом»

Матч ТВ02:34

Экс-игрок сборной Парагвая поддержал обвинения Месси

Газета.Ru02:11

Чилаверт поддержал Месси: «Игроки должны бойкотировать КОНМЕБОЛ»

Soccer.ru01:37

Чилаверт: Месси прав, КОНМЕБОЛ убивает футбол

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Чилаверт: «Месси прав, КОНМЕБОЛ убивает футбол»

Sport.ru02:45
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
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В Саратове при пожаре в общежитии погибли два человека

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Суд признал бенефициара «Домашних денег» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
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Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
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Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации

Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне.
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Авто

Стала известна стоимость лимузина Aurus

В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
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Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды

Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
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Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Политика

Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.
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Армия и оружие

Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500

Новейшая российская система ПВО С-500, принятие которой на вооружение запланировано в 2020 год, будет заниматься не только перехватом межконтинентальных баллистических ракет, охотой за спутниками и самолетами системы AWACS, но и защитой зоны своей ответственности от космического оружия.
Обновлено в 05:19
Политика

Арестованный за госизмену помощник полпреда на Урале передавал за границу информацию с заседаний Совбеза

Разработкой Александра Воробьева, помощника полпреда президента на Урале Николая Цуканова, занимались два года.
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Шоу-бизнес

Сын: Оскар Кучера стал отцом в пятый раз

44-летний телеведущий Оскар Кучера стал отцом в пятый раз. Это уже четвертый ребенок в семье Кучеры и его третьей жены Юлии.
Обновлено в 06:00
Общество

Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Экономика

У компании отобрали 100 тонн пива за долги

В Томской области судебные приставы арестовали 100 тонн пива у компании с задолженностью по налогам более чем в 100 миллионов рублей.
Обновлено в 05:58
Экономика

Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян

Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 05:50
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
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Якутского журналиста обвинили в воздействии на подсознание читателей

В Якутске участковый уполномоченный майор Рушан Алимов обвинил журналиста Михаила Романова в использовании скрытых вставок в публикациях, которые воздействуют на подсознание людей и плохо на них влияют.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

В Турции выдали ордер на задержание 176 военных

Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных, подозреваемых в причастности к запрещенной в Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).
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Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
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Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Здоровье

Врачи рассказали, кому вредно есть абрикосы

Абрикосы могут навредить людям с острым гастритом с высокой кислотностью желудочного сока, язвами желудка и двенадцатиперстной кишки.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Девять пострадавших в ДТП в Абхазии россиян находятся в больнице

Девять россиян, пострадавших в ДТП под Пицундой в Абхазии, находятся в больнице, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в республике Денис Лавриков.
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Шоу-бизнес

Лобода показала редкое фото с обеими дочерьми

Украинская певица Светлана Лобода поделилась редким семейным фото в инстаграме.
Обновлено в 05:28
Общество

Генпрокуратура проверяет сведения об утечке данных клиентов банков

Генеральная прокуратура России организовала проверку информации об утечке данных клиентов трех российских банков.
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Экономика

«Ростех» вложит с партнерами 5 млрд рублей в стартапы

Фонд зарегистрирован в форме инвестиционного товарищества, для управления им дочерняя компания «Ростеха» «РТ – развитие бизнеса» создала специальную управляющую компанию.
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Сэмюэл Л. Джексон снимется с Крисом Роком в новой «Пиле»

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Армия и оружие

Более тысячи человек погибли в боях вокруг ливийского Триполи

Более тысячи человек погибли, еще свыше 5,5 тысячи получили ранения в результате конфликта вокруг ливийского города Триполи, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Липецкая делегация посетила авиабазу Хмеймим в Сирии

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Хосе Луис Чилаверт
Парагвайский вратарь
Парагвайский футбольный вратарь. Участник двух чемпионатов мира по футболу 1998 и 2002 годов в составе национальной сборной Парагвая.
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