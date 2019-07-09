Футбол
Чилаверт поддержал Месси: коррупция губит футболВести.Ru 05:25
Экс-голкипер футбольной сборной Парагвая Хосе-Луис Чилаверт поддержал капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организаторов Кубка Америки-2019 и футбольных властей Южной Америки в предвзятости и коррупции.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
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