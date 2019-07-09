Футбол
Чилаверт поддержал Месси: коррупция губит футболВести.Ru 05:25
Экс-голкипер футбольной сборной Парагвая Хосе-Луис Чилаверт поддержал капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организаторов Кубка Америки-2019 и футбольных властей Южной Америки в предвзятости и коррупции.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Футбол
Китайский клуб предложил хавбеку «Реала» Бэйлу 1,3 млн евро в неделю
По данным источника, неназванный клуб из китайской Суперлиги предложил хавбеку 1,3 миллиона евро в неделю.
Обновлено в 06:08
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Здоровье
«Стоп Сахарова»: как ветеринары-надомники вместо лечения убивают питомцев
Владелицей клиники якобы является уроженка Волгограда и фельдшер по образованию Елена Борисовна Сахарова.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Россия предлагает Индии совместную разработку новой подводной лодки
Россия предлагает Индии разработку новой дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) на базе ДЭПЛ проекта "Амур-1650".
Обновлено в 02:13
Политика
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Папарацци засняли Джоли на прогулке с крестной мамой в Париже
Несколько лет длился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта. В итоге все шестеро детей остались с матерью.
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Помощника полпреда президента обвиняют в передаче данных Польше
Как пишет Znak.com со ссылкой на два информированных источника, дело госизмене на помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева завели из-за передачи Польше информации с заседаний Совета безопасности.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Более тысячи человек погибли в боях вокруг ливийского Триполи
Более тысячи человек погибли, еще свыше 5,5 тысячи получили ранения в результате конфликта вокруг ливийского города Триполи, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Обновлено в 05:50
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Кино
«Очень странные дела» побили рекорд просмотров на Netflix
Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд просмотров за четыре дня с даты релиза.
Обновлено в 05:14
Общество
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Общество
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Общество
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Происшествия
ЕСПЧ присудил первую компенсацию жертве домашнего насилия из России
Европейский суд по правам человека присудил 25 875 евро Валерии Володиной из Ульяновска, которая жаловалась, что в полиция и суды не смогли ее защитить от домашнего насилия.
Обновлено в 07:02
Здоровье
Александр Беглов внес важные изменения в законы Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов во вторник, 9 июля, внес ряд изменений в городские законы, об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Оскар Кучера стал отцом в пятый раз
Малыш появился на свет в Майами. Для актера этот ребенок стал пятым, а для его жены — четвертым.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Политика
Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Футбол
Президент РПЛ объяснил законность трансфера Сутормина в «Зенит»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил юридические моменты перехода полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит».
Обновлено в 07:03
Происшествия
Российская семья отсудила 2 млн рублей у Минфина за пропавший клад
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в новом формате
Новые предложения по урегулированию конфликта на Украине имеют право на существование, но должны соответствовать резолюции Совета безопасности ООН, утвердившей минские соглашения, и учитывать необходимость прямого диалога Киева и Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:48