Футбол

«Чихура» вышла во 2-й квалификационный раунд Лиги ЕвропыВестник Кавказа вчера в 14:23

2 фото
Грузинский футбольный клуб "Чихура" победил по сумме двух встреч люксембургский "Фола Эш" и вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Ответная встреча состоялась на стадионе Бориса Пайчадзе в Тбилиси.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Чихура» обыграла «Фолу» и вышла во второй отборочный раунд Лиги Европы

Спорт-Экспрессвчера в 13:55

Грузинский футбольный клуб «Чихура» вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы

ТАССвчера в 14:19

Грузинский футбольный клуб «Чихура» вышел в следующий раунд Лиги Европы УЕФА

Sputnik Грузиявчера в 14:18

Грузинский «Сачхере» вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы

ProstoProSportвчера в 14:00

«Чихура» вышла во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы

Вестник Кавказавчера в 14:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Футбол

СМИ: Рэпер Баста стал организатором проекта по возрождению ФК СКА

Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) стал организатором проекта по возрождению ростовского футбольного клуба СКА.
Обновлено в 04:11
Политика

Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения гражданства этническими Украинцами из других стран, об этом лидер страны сообщили на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 00:54
Экономика

«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей»

«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей» «Трансмашхолдинг» проводит аудит активов ПАО «Мотовилихинские заводы», одного из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Политика

Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным

Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Омск попал в топ-10 рейтинга городов с грязным воздухом

Обновлено вчера в 07:46
Происшествия

Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео

В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере Де Лигта

19-летний голландский защитник Маттейс де Лигт официально стал игроком туринского "Ювентуса". Контракт с футболистом подписан на пять лет.
Обновлено в 04:55
Здоровье

Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба

Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика

В России резко выросло производство и потребление устриц

Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Культура

Умерла советская и украинская актриса Валентина Зимняя

Советская и украинская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Зимняя скончалась в четверг, 18 июля, на 92-м году жизни.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призывает не публиковать «состаривающие» фото

Певица Ольга Бузова в Stories в Instagram высказалась по поводу приложения, которое состаривает фотографии.
Обновлено в 03:41
Общество

«Росконтроль» нашел заменители молочного жира в творожной массе

Творожная масса «Дмитровский молочный завод» попала в список товаров с замечаниями из-за повышенного в два раза содержания дрожжей и плесеней.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Москве возбудили дело из-за воспитания мальчиков гей-парой

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении сотрудников соцзащиты в Москве, которые не противодействовали усыновлению двух мальчиков семьей из двух мужчин.
Обновлено вчера в 10:22
Политика

В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Общество

Россию призывают освободить тысячи «больных убийц»

Во второй половине 90-х в США стартовала общественная кампания "100 миллионов американцев испытывают хронические боли, давайте упростим выписку безвредных опиоидов".
Обновлено в 01:00
Политика

Плату за ЖКХ хотят отменить для пожилых граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается отменить плату за ЖКХ для граждан старше 70 лет.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Россиянка забралась на памятник жертвам холокоста ради фото

Обновлено в 04:51
Армия и оружие

США исключили продажу Турции F-35

Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Политика

Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»

Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Музыка

Юбилейное «Нашествие» стартует в Тверской области

Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко: мы уже несколько раз хотели развестись

Как выяснилось, из-за конфликтов в семье супруги уже несколько раз задумывались о разводе.
Обновлено в 05:07
Общество

Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире

Обновлено вчера в 20:57
Экономика

Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны

Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
Обновлено вчера в 17:24
ещё по теме
Главное