Футбол

«Чихура» вышла во 2-й квалификационный раунд Лиги ЕвропыВестник Кавказа 14:23

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Грузинский футбольный клуб "Чихура" победил по сумме двух встреч люксембургский "Фола Эш" и вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Ответная встреча состоялась на стадионе Бориса Пайчадзе в Тбилиси.
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«Чихура» вышла во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы

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Грузинский футбольный клуб из города Сачхере, Грузия. Основан в 1938 году. Домашняя арена клуба - стадион Центральный вместимостью 2 000 зрителей. В настоящий момент выступает в Эровнули лиге, высшем дивизионе чемпионата Грузии по футболу. Неоднократно представлял местное первенство в европейских клубных турнирах.
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