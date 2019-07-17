Футбол
«Чихура» вышла во 2-й квалификационный раунд Лиги ЕвропыВестник Кавказа 14:23
Грузинский футбольный клуб "Чихура" победил по сумме двух встреч люксембургский "Фола Эш" и вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Ответная встреча состоялась на стадионе Бориса Пайчадзе в Тбилиси.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:29, Вашингтон
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
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МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили
Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
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Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Ждем от Гризманна немедленных результатов»
Антуан быстр и хорошо действует на завершающей фазе атаки. Мы доверяем ему и ждем от него немедленных результатов, — сказал Вальверде.
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Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Транспорт
В Москве из-за ливня подтопило несколько улиц
В разных районах Москвы из-за ливня подтопило улицы.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Мэрия Москвы вновь отказалась согласовывать марш в поддержку сестёр Хачатурян
Сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору.
Обновлено в 12:30
Финансы
Российский рынок перешел к коррекции
Для сырьевых рынков главной негативной новостью стала вчерашняя публикация данных о снижении ВВП Китая до минимального уровня за все время отслеживания показателя.
Обновлено вчера в 03:15
Спорт
Маргарита Мамун объявила о беременности
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объявила, что она с мужем пловцом Александром Сухоруковым ждут ребенка.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено в 14:56
Футбол
Триппьер стал игроком «Атлетико»
Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
Футбол
«Рома» оформила переход Манчини
Защитник "Аталанты" Джанлука Манчини продолжит карьеру в "Роме".
Обновлено в 13:51
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Здоровье
Роспотребнадзор назвал курение причиной 90% онкологических заболеваний
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию эмфиземы и хронического бронхита.
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Футбол
«Русенборг», АИК и «Карабах» прошли во второй круг Лиги чемпионов
После повторных встреч во второй круг турнира вышли норвежский "Русенборг", шведский АИК, ирландский "Дандолк" и азербайджанский "Карабах".
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Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
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МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата в Эрбиле
МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата и сопровождающего его иракца в провинции Эрбиль (входит в состав Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака).
Обновлено в 10:52
Наука
Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером
Обновлено в 09:49
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Хоккей
Панарин провёл первую тренировку в «Нью-Йорк Рейнджерс»
Российский нападающий Артемий Панарин провёл первое тренировочное занятие в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 14:51
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56