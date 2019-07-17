Футбол
«Чихура» вышла во 2-й квалификационный раунд Лиги ЕвропыВестник Кавказа вчера в 14:23
Грузинский футбольный клуб "Чихура" победил по сумме двух встреч люксембургский "Фола Эш" и вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Ответная встреча состоялась на стадионе Бориса Пайчадзе в Тбилиси.
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Грузинский футбольный клуб «Чихура» вышел в следующий раунд Лиги Европы УЕФА
Sputnik Грузиявчера в 14:18
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