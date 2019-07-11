Футбол

«Чихура» вырвала победу у «Фолы» в Лиге ЕвропыМатч ТВ вчера в 15:19

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Люксембургская «Фола» на своем поле уступила грузинской «Чихуре» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Грузинский футбольный клуб «Чихура» победил в матче Лиги Европы

Sputnik Грузия01:38

«Чихура» вырвала победу у «Фолы» в Лиге Европы

Матч ТВвчера в 15:19

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Вестник Кавказавчера в 15:08

«Чихура» вырвала победу у «Фолы» в Лиге Европы

Sportbox.RUвчера в 15:19
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
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