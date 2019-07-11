Люксембургская «Фола» на своем поле уступила грузинской «Чихуре» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Чихура» вырвала победу у «Фолы» в Лиге Европы

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