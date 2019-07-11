Футбол
«Чихура» вырвала победу у «Фолы» в Лиге ЕвропыМатч ТВ вчера в 15:19
Люксембургская «Фола» на своем поле уступила грузинской «Чихуре» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой
11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
Обновлено в 03:19
Политика
Раскрыта атмосфера разговора Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о деталях первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье
Ожирение у матери повышает риск рака у детей
Обновлено в 03:38
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе
В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Происшествия
Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии
Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Авто
Volkswagen попросил увязать господдержку с локализацией
Дифференцированный подход при распределении госсубсидий нужен для обоснования обязательств автопроизводителей при заключении специальных инвестконтрактов (спик), поясняет в письме группа VW, планы по увеличению локализации у разных компаний могут сильно отличаться.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Политика
Нарышкин рассказал о борьбе США с акцией «Бессмертный полк»
Власти США поставили задачу препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 04:26
Кино
В кинотеатрах России выходит в прокат боевик Люка Бессона «Анна»
Киллера в "Анне" сыграла новая муза Бессона — 26-летняя уроженка Магадана, российская модель Саша Лусс.
Обновлено в 02:58
Хоккей
Илья Ежов подписал контракт с «Витязем»
«Витязь» подписал контракт с голкипером Ильей Ежовым, информирует официальный сайт клуба. Минувший сезон хоккеист провел в «Нефтехимике».
Обновлено в 04:08
Политика
Главу Счетной палаты края отправили в отставку
Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку.
Обновлено вчера в 04:22
Футбол
«Ростов» подписал белорусского футболиста Медведя
Обновлено в 04:49
Политика
Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Российская школьница попала в больницу после укусов матери
Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция
К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»
Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Футбол
Фанаты избили министра спорта Конго за вылет сборной с Кубка Африки
Министр спорта ДР Конго Юг Нгуелонделе подвергся нападению со стороны болельщиков футбольной сборной страны после вылета с Кубка Африки.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Первого замначальника СКЖД заподозрили в получении взятки
Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") подозревают в получении взятки, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 04:08
Кино
Путин поздравил Павла Лунгина с юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста России Павла Лунгина с 70-летием, отметив, что его фильмы ломают стереотипы и заставляют по-новому взглянуть на привычный мир, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 03:21
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Футбол
Голкипер ФК «Краснодар» открыл бутылку мячом
Основной вратарь ФК «Краснодар» 20-летний Матвей Сафонов сумел открыть бутылку ударом по мячу.
Обновлено в 05:26
Происшествия
35 пассажиров канадского авиалайнера пострадали из-за турбулентности
В результате попадания в зону турбулентности лайнера канадской авиакомпании Air Canada пострадали не менее 35 человек.
Обновлено вчера в 15:10
Музыка
Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Игорем Крутым
Певица призналась, что конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву", пришедший после того, как фестиваль "Новая Волна" был перенесен из Юрмалы в Сочи.
Обновлено вчера в 21:16