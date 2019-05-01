Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для ДонбассаРИА Новости 16:39

Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Политика Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба» Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.

Политика Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.

Общество Суд в США перенес рассмотрение дела россиянина Никулина на 11 июня Суд в Калифорнии по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерстве, во вторник назначил на 11 июня слушания, на которых будет определено, может ли он предстать перед судом присяжных или ему необходимо пройти новое психиатрическое обследование, сообщил РИА Новости адвокат Аркадий Бух.

Политика В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Финансы Финансисты оценили целесообразность покупки валюты к отпуску Специалисты по финансовому рынку поделились прогнозами на динамику рубля в ближайшей перспективе и рассказали, стоит ли покупать иностранную валюту в преддверии сезона летних отпусков.

Общество Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе» По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.

Происшествия Участник банды Басаева получил 13 лет колонии за нападение на военных Верховный суд Дагестана приговорил Ризвана Муласанова – участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба – к 13 годам колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет.

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.

Футбол Тоттенхэм — Аякс 0:1 Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

Происшествия Машина провалилась под землю возле детского сада в Благовещенске Сегодня утром в Благовещенске прямо возле детского сада по улице Чайковского, в районе дома 207/5 под автомобилем провалилась земля.

Экономика Сбербанк не намерен пересматривать дивидендную политику С 2017 года дивидендная политика Сбербанка предусматривает постепенное увеличение размера выплат акционерам до уровня 50% чистой прибыли по МСФО при соблюдении одного условия — достаточности базового капитала группы «Сбербанка» на уровне 12,5% (по методологии «Базеля III»).

Здоровье За первую неделю апреля в России продали 2 млн препаратов от аллергии За первую неделю апреля российские аптеки продали 2 миллиона упаковок средств от аллергии.

Происшествия Загадочную смерть моряков «Василия Головнина» расследует спецкомиссия Два моряка погибли при странных обстоятельствах на российском судне «Василий Головнин», которое шло из антарктической экспедиции в порт Кейптаун (ЮАР).

Общество Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.

Происшествия У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли беспорядки. В результате столкновений пострадали несколько протестующих.

Общество Что изменится с 1 мая: пенсии, валюта, дорожные знаки Изменяются правила расчета пенсий, ветеранов поздравят с Днем Победы денежной выплатой, на дорогах появятся знаки непривычного размера, а табло с курсом валют и вовсе уберут с улиц.

Политика Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Здоровье Врачи-волонтеры из Москвы и Петербурга в мае отправятся на Курилы Двадцатая медико-просветительская экспедиция "Рубежи России" пройдет с 12 по 25 мая - на Курильский остров Итуруп отправятся врачи-волонтеры из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщил во вторник Фонд Андрея Первозванного, организующий акцию.

Происшествия Похищенных в Нигерии сотрудников концерна Shell освободили Силовикам Нигерии удалось освободить похищенных на юге стране сотрудников нефтегазового концерна Shell.

Футбол Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, кого считает лучшим футболистом Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем с "Барселоной" в рамках полуфинала Лиги чемпионов признался, что считает Лионеля Месси лучшим футболистом.