Политика
Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНРРБК вчера в 23:52
Певица Юлия Чичерина в своем Instagram прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что выдача российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не должна быть приоритетом для властей.
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Чичерина раскритиковала Макаревича за его реакцию на раздачу жителям ДНР российского гражданства
Новый День29 апреля в 08:14
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:07, Ашберн
Общество
Итоги голосования на шоу «Голос. Дети» проверит Group-IB
Эксперты Group-IB проведут аудит результатов голосования, которые были получены компанией "СМС-сервисы".
Обновлено 29 апреля в 03:07
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Первомайское шествие началось в Москве
Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Американские F-35 начали много простаивать на земле
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Президент Грузии выступила против строительства военной базы США
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нецелесообразным строительство в стране американской военной базы.
Обновлено в 03:37
Хоккей
Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»
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Сестра Гуфа похвалила Алсу за поддержку Микеллы
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Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Футбол
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов
«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено вчера в 17:08
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
В Венесуэле заявили об обмане участвовавших в перевороте военных
Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что некоторые военные прибыли на место, где была совершена попытка госпереворота, не зная о том, что будет происходить.
Обновлено в 03:16
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и во втором матче серии плей-офф НБА
Баскетболисты "Голден Стэйт Уорриорз" дома обыграли "Хьюстон Рокетс" во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова прошла курс очищения организма от паразитов
Как рассказывает Анфиса, этот метод позволяет похудеть чуть ли не на семь килограммов, а также узнать, есть ли какие-то проблемы с кишечником.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа
После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Политика
Назван возможный преемник Бабича на посту посла РФ в Белоруссии
Пост посла РФ в Белоруссии может занять сенатор Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Песков объяснил отсутствие зарубежных лидеров на параде Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои слова о том, что в этом году на параде Победы не будут присутствовать зарубежные лидеры.
Обновлено вчера в 07:50
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Авто
Минпромторг опубликовал первые фотографии кроссовера Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Энергетика
«Правительство Украины может полностью обнулить цены на газ» — эксперт
Правительство Украины может полностью обнулить цены на природный газ для населения, если найдет возможность компенсировать дефицит бюджета.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома
Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева появилась на публике с цепями на лице
Актриса Екатерина Андреева появилась на публике с цепями на лице.
Обновлено в 00:00
Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Культура
Экстренно госпитализирован Павел Чухрай
Обновлено вчера в 19:18
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Политика
Лукашенко уволил одного из самых влиятельных людей в Белоруссии
Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги.
Обновлено в 02:38