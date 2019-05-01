Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНРРБК вчера в 23:52

Певица Юлия Чичерина в своем Instagram прокомментировала слова лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что выдача российских паспортов для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не должна быть приоритетом для властей.

Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР

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