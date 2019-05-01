Политика

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для ДонбассаLife.ru вчера в 17:47

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса. Своим мнением она поделилась в Facebook.
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Чичерина предложила Макаревичу поехать в Донбасс и объяснить свою позицию людям

ФАН29 апреля в 08:24

Чичерина одернула Макаревича за слова о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

URA.Ruвчера в 22:50

Чичерина раскритиковала слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР

Газета.Ruвчера в 19:43

Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

РИА Новостивчера в 16:39

Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР

РБКвчера в 23:52

Чичерина раскритиковала Макаревича за его реакцию на раздачу жителям ДНР российского гражданства

Новый День29 апреля в 08:14

Макаревича - в Донбасс, «проявлять чудеса героизма»: Чичерина подсказала певцу-кулинару рецепт смытия позора

Царьград29 апреля в 06:57
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Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:44
Общество

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

Обновлено в 06:35
Общество

Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве

Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
Политика

Волкер: украинцы могут отвернуться от Зеленского

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае если президент Украины Владимир Зеленский откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе, украинцы поменяют к нему своё отношение.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Турция закончила испытания самоходного ПТРК Kaplan

В Турции успешно завершены итоговые испытания новейшего самоходного противотанкового комплекса "Каплан" (Kaplan), оснащенного российскими противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) "Корнет".
Обновлено в 06:30
Футбол

«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам

Обновлено в 06:32
Общество

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР

В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено 29 апреля в 06:14
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Спорт

Михаил Коляда огласил тему новой произвольной программы

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о выборе музыки для новой произвольной программы на сезон 2019/20.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

Обновлено в 05:17
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Хоккей

Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ

В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Политика

Берлускони перенес операцию и проходит интенсивную терапию

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес операцию на кишечнике и в настоящее время проходит интенсивную терапию.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Кузбассе без вести пропал школьник

Обновлено вчера в 06:46
Политика

ЕК потребовала от Польши отказаться от восприятия ЕС как «дойной коровы»

Вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен заявил, что Польша должна прекратить относиться к Евросоюзу, как к «дойной корове».
Обновлено в 06:40
Происшествия

В Университете Северной Каролины произошла стрельба

Три человека во вторник получили ранения в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Спорт

Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире

Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа

View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Кино

Мэйси Уильямс призналась, что Арья Старк не заслужила своей судьбы в третьем эпизоде «Игры престолов»

Кит Харингтон уже прокомментировал финал этого эпизода, а после к нему присоединилась Мэйси Уильямс, которая призналась изданию EW, что с самого начала ожидала негативной реакции зрителей.
Обновлено вчера в 17:00
Авто

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль

«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено вчера в 09:25
Экономика

5 мая вступят в силу правила идентификации пользователей мессенджеров

5 мая 2019 года вступят в силу Правила идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями (далее – организатор сервиса) (постановление Правительства РФ от 27 октября 2018 г. № 1279).
Обновлено вчера в 07:18
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено вчера в 05:27
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Юлия Чичерина
Российская певица
Российская рок-певица, музыкант, автор и исполнительница своих песен. Её творчество относится к волне российской музыкальной культуры «Уральский рок», наряду с группами «Сансара» и «Смысловые галлюцинации».
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