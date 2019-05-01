Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для ДонбассаLife.ru вчера в 17:47

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса. Своим мнением она поделилась в Facebook.

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

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