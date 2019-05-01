Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для ДонбассаРИА Новости 16:39

Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
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Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
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Армия и оружие

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