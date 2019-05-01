Политика
Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для ДонбассаРИА Новости 16:39
Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
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Чичерина раскритиковала слова Макаревича о выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Московский Комсомолец17:02
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Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
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Посла России в Белоруссии Михаила Бабича снимают с должности в Минске.
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Армия и оружие
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Авто
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В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым
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