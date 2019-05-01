Политика

Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для ДонбассаРИА Новости вчера в 16:39

Певица Юлия Чичерина назвала "проявлением меркантильности" заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не должна быть приоритетом российских властей.
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Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР

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Чичерина одернула Макаревича за слова о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

URA.Ruвчера в 22:50
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"Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре города Киева", - сказано в сообщении.
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В Венесуэле произошла попытка государственного переворота, передает ОТР. По крайней мере, так говорят в правительстве республики.
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В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
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За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
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С 1 мая увеличатся военные пенсии ветеранов Великой Отечественной войны.
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Общество

Осипов возглавил шествие профсоюзов 1 мая в Чите

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Управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Юлия Чичерина
Российская певица
Российская рок-певица, музыкант, автор и исполнительница своих песен. Её творчество относится к волне российской музыкальной культуры «Уральский рок», наряду с группами «Сансара» и «Смысловые галлюцинации».
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