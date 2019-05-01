Политика

Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для ДонбассаNews.ru вчера в 17:44

Певица Юлия Чичерина ответила лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу на слова о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
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Чичерина ответила на слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР

РБКвчера в 23:52

Чичерина одернула Макаревича за слова о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

URA.Ruвчера в 22:50

Чичерина предложила Макаревичу поехать в Донбасс и объяснить свою позицию людям

ФАН29 апреля в 08:24

Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

РИА Новостивчера в 16:39

Чичерина раскритиковала слова Макаревича о паспортах для ДНР и ЛНР

Газета.Ruвчера в 19:43

Чичерина раскритиковала Макаревича за его реакцию на раздачу жителям ДНР российского гражданства

Новый День29 апреля в 08:14

Макаревича - в Донбасс, «проявлять чудеса героизма»: Чичерина подсказала певцу-кулинару рецепт смытия позора

Царьград29 апреля в 06:57
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Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены

Обновлено в 04:52
Футбол

«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ

В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
Музыка

Алсу примет участие в Евровидении-2019

Обновлено в 02:33
Авто

Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed

Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено вчера в 13:19
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Происшествия

В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

Обновлено в 05:17
Общество

Сторонники КПРФ начали шествие в Москве

В Москве началась первомайская демонстрация КПРФ и её сторонников.
Обновлено в 05:27
Космос

Аномалия в центре Млечного Пути оказалась необъяснимой

Астрономы Массачусетского технологического института в США выяснили, что избыток диффузного гамма-излучения (GCE) в центре Млечного Пути может быть все-таки связан с аннигиляцией темного вещества.
Обновлено вчера в 11:25
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено вчера в 12:44
Хоккей

Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ

В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Общество

Что изменится в российском законодательстве с 1 мая

Дорожные знаки Госавтоинспекция и правительство посчитали, что эксперимент с уменьшением размеров дорожных знаков прошел успешно и теперь с 1 мая их начнут уменьшать везде.
Обновлено вчера в 06:09
Политика

Путин назвал серьезным ущерб России от загрязнения «Дружбы»

Президент РФ Владимир Путин заявил об ущербе от ситуации с нефтепроводом «Дружба».
Обновлено вчера в 10:13
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 03:40
Политика

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Обновлено в 03:00
Кино

Скончалась известная французская актриса Анемон

Обновлено вчера в 19:54
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

Обновлено в 02:29
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Гаджеты

«Яндекс» выпустит две новые «Яндекс.Станции»

Компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз в Евразийский экономический союз двух новых «умных» колонок – «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено в 05:26
Спорт

Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире

Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 11:26
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган выложили фото с ребенком на отдыхе

Светская львица Ксения Собчак и режиссер Максим Виторган опубликовали в своих социальных сетях фотографии с сыном Платоном у моря.
Обновлено в 03:39
Экономика

В России предложили установить единый налог на интернет-покупки

Ассоциация российских компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести единый налоговый сбор в размере 15% со всех покупок в иностранных интернет-магазинах.
Обновлено вчера в 02:25
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины

Украинская армия способна внезапно нанести удар на границе с Россией, заявил «URA.RU» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Обновлено вчера в 09:45
Политика

Мнучин провёл встречи с вице-премьером Госсовета КНР

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что он совместно с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером провёл продуктивные встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.
Обновлено в 04:28
Общество

Несанкционированные митинги проходят в Казахстане

В столице Казахстана митинг начался рядом со зданием конгресс-центра «Астана».
Обновлено в 04:22
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено вчера в 09:54
Общество

В Японии началась церемония интронизации нового императора

Церемония интронизации нового императора Японии Нарухито началась в императорском дворце в Токио.
Обновлено вчера в 21:39
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Юлия Чичерина
Российская певица
Российская рок-певица, музыкант, автор и исполнительница своих песен. Её творчество относится к волне российской музыкальной культуры «Уральский рок», наряду с группами «Сансара» и «Смысловые галлюцинации».
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