Футбол

Чичарито хочет покинуть «Вест Хэм» и вернуться в Испанию
Матч ТВ
06:02

Реал — Валенсия
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, 1 декабря
Сантьяго Бернабеу
6′
Габриэл Паулиста
Даниэль Васс
8′
11′
Карлос Солер
20′
Хосе Луис Гайя
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
63′
68′
Даниэль Васс
Кристиано Пиччини
68′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
Дани Себальос
71′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
71′
72′
Кевин Гамейро
Миши Батшуайи
Дани Себальос
Иско
80′
Лукас Васкес Иглесиас
83′
Мексиканский нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес намерен в это трансферное окно сменить клубную прописку и вернуться в Испанию. На игрока претендуют «Валенсия» и «Реал Сосьедад».
Матч ТВ06:02

Подробнее о событии

Чичарито хочет покинуть «Вест Хэм» и вернуться в Испанию

Матч ТВ06:02

Чичарито хочет покинуть «Вест Хэм» и вернуться в Испанию

Sportbox.RU06:02

Чичарито хочет вернуться в Испанию

Евро-футбол.ру05:50

Чичарито может вернуться в Испанию

Soccer.ru04:11

СМИ: Чичарито хочет вернуться в Испанию

Спорт-Экспресс03:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Футбол

Систему VAR начнут использовать в ЛЧ в этом сезоне в матчах плей-офф

УЕФА сообщил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в этом сезоне Лиги чемпионов, начиная с матчей 1/16 финала.
Обновлено в 07:58
Футбол

Глушаков поддержал выбежавшего к нему во время матча «Спартака» фаната

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказал слова поддержки болельщику, который выбежал на поле во втором тайме матча против столичного «Локомотива».
Обновлено в 07:38
Футбол

Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»

"Саутгемптон" заявил, что ведет поиски нового главного тренера.
Обновлено в 07:50
Футбол

Черышев вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии» после травмы

Обновлено в 07:29
Футбол

Сегодня состоится церемония вручения «Золотого мяча-2018»

Обновлено в 08:00
Футбол

Марадона вступил в конфликт с фанатами своей команды после поражения

Конфликт случился после поражения "Дорадос" от "Атлетико Сан-Луис" (2:3) в ответном финальном матче плей-офф второго дивизиона чемпионата Мексики.
Обновлено в 07:30
Футбол

«Арсенал»: «Бакаев не вернется в „Спартак“ зимой»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал слухи, согласно которым полузащитник команды Зелимхан Бакаев досрочно вернется из аренды зимой в «Спартак».
Обновлено в 07:23
Футбол

На матче «Арсенал» – «Зенит» ожидается около 10 тысяч зрителей

Обновлено в 07:44
Футбол

Женский чемпионат Европы-2021 пройдет в Англии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил, что Англия будет принимать чемпионат Европы среди девушек в 2021 году.
Обновлено в 07:45
Футбол

Защитник «Флуминенсе» Айртон может перейти в РПЛ

Игрок обороны бразильского «Флуминенсе» Айртон попал в сферу интересов московского «Спартака».
Обновлено в 07:55
Футбол

Турбин назначен на матч «Краснодар» — «Ростов» в Кубке России

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах финала Кубка России.
Обновлено в 07:54
Футбол

Диего Коста перенесет операцию на ноге и пропустит около 2 месяцев

«Атлетико» не говорит о сроках восстановления. По данным Marca, игрок пропустит пару месяцев.
Обновлено в 07:55
Футбол

Букмекеры: Россия выйдет на Евро-2020 со второго места в группе

Второго декабря стали известны соперники национальной сборной России на квалификационном этапе Евро-2020: подопечные Станислава Черчесова попали в отборочную группу I, в которой сыграют против сборных Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.
Обновлено в 07:35
Футбол

Военное положение в регионах помешает футбольным матчам

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение.
Обновлено в 07:58
Футбол

Неймар забил 30 голов в 32 матчах чемпионата Франции

Форвард ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1. Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.
Обновлено в 05:11
ещё по теме
Хавьер Эрнандес
Мексиканский футболист
Мексиканский футболист, нападающий английского клуба «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Мексики. Воспитанник мексиканского клуба «Гвадалахара». Лучший бомбардир в истории сборной Мексики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Сосьедад
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное