Футбол

Чичарито хочет покинуть «Вест Хэм» и вернуться в Испанию
Матч ТВ
06:02

Реал — Валенсия
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, 1 декабря
Сантьяго Бернабеу
6′
Габриэл Паулиста
Даниэль Васс
8′
11′
Карлос Солер
20′
Хосе Луис Гайя
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
63′
68′
Даниэль Васс
Кристиано Пиччини
68′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
Дани Себальос
71′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
71′
72′
Кевин Гамейро
Миши Батшуайи
Дани Себальос
Иско
80′
Лукас Васкес Иглесиас
83′
Мексиканский нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес намерен в это трансферное окно сменить клубную прописку и вернуться в Испанию. На игрока претендуют «Валенсия» и «Реал Сосьедад».
Матч ТВ06:02

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Чичарито хочет покинуть «Вест Хэм» и вернуться в Испанию

Матч ТВ06:02

Чичарито хочет покинуть «Вест Хэм» и вернуться в Испанию

Sportbox.RU06:02

Чичарито хочет вернуться в Испанию

Евро-футбол.ру05:50

Нападающий «Вест Хэма» Чичарито хочет вернуться в Испанию

Sport24.ru08:09

Чичарито может вернуться в Испанию

Soccer.ru04:11

СМИ: Чичарито хочет вернуться в Испанию

Спорт-Экспресс03:54
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