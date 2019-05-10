Футбол

Четырьмя встречами стартует 28-й тур чемпионата России по футболуТАСС вчера в 18:28

Динамо — Ростов
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Арена Химки»
Динамо
Вратарь
1
Антон Шунин
  
Защитник
2
Григорий Морозов
  
24
Роман Евгеньев
  
25
Алексей Козлов
  
44
Тони Шуньич
  
Полузащитник
5
Абдул Азиз Тетте
  
6
Артур Юсупов
  
Нападающий
8
Кирилл Панченко
  
9
Мигел Филипе Кардозу
  
22
Жоаозиньо
  
48
Евгений Луценко
  
Ростов
Вратарь
30
Сергей Песьяков
  
Защитник
4
Сергей Паршивлюк
  
6
Рагнар Сигурдссон
  
24
Миха Мевля
  
80
Иван Новосельцев
  
Полузащитник
11
Алексей Ионов
  
17
Антонсен Норманн
  
84
Александр Гацкан
  
92
Артем Щадин
  
Нападающий
9
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
  
10
Александр Зуев
  
Четыре матча пройдут в субботу в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу. "Оренбург" сыграет с "Уралом", "Динамо" встретится с "Ростовом", "Анжи" примет "Арсенал", а "Локомотиву" будет противостоять "Рубин".
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