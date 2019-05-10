Футбол
Четырьмя встречами стартует 28-й тур чемпионата России по футболуТАСС вчера в 18:28
Динамо
|Вратарь
1
|Защитник
2
24
25
44
|Полузащитник
5
6
|Нападающий
8
9
22
48
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
4
6
24
80
|Полузащитник
11
17
84
92
|Нападающий
9
10
Четыре матча пройдут в субботу в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу. "Оренбург" сыграет с "Уралом", "Динамо" встретится с "Ростовом", "Анжи" примет "Арсенал", а "Локомотиву" будет противостоять "Рубин".
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Чемпионский миг «Зенита»: все матчи 28-го тура чемпионата России по футболу
Tricolor TV Magazineвчера в 23:35
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