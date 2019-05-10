Футбол

Четырьмя встречами стартует 28-й тур чемпионата России по футболуТАСС вчера в 18:28

Локомотив — Рубин
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Четыре матча пройдут в субботу в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу. "Оренбург" сыграет с "Уралом", "Динамо" встретится с "Ростовом", "Анжи" примет "Арсенал", а "Локомотиву" будет противостоять "Рубин".
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Сегодня четырьмя матчами открывается 28 тур чемпионата России по футболу

Эхо Москвы07:12

«Зенит» против ЦСКА, «Локомотив» против «Рубина» - расписание 28-го тура РПЛ

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Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 28-го тура РПЛ

Советский спортвчера в 19:01

Чемпионат России. «Анжи» принимает «Арсенал», «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом», «Локомотив» против «Рубина»

Sports.ru01:30

Четырьмя встречами стартует 28-й тур чемпионата России по футболу

ТАССвчера в 18:28
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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