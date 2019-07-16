Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела ГолуноваВедомости 05:09
Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД. Решение об их увольнении было принято по итогам служебной проверки.
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с чего всё началось
Ранее об увольнении трех сотрудников УВД по ЗАО с формулировкой «по отрицательным мотивам и из-за несоблюдения регламента в работе» сообщал телеграм-канал Baza.Новая газета04:54
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