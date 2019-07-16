с чего всё началось

Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД. Решение об их увольнении было принято по итогам служебной проверки.

Политика Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил выдачу господина Фирташа, итоговое решение должен был принять Минюст.

Политика Меркель сидя слушала гимны на встрече с премьером Молдавии Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду перед переговорами в Берлине вопреки протоколу сидя слушали национальные гимны.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Политика Акционер «Рустави 2» требует возбудить дело против гендиректора канала Владелиц 9% доли в грузинской телекомпании "Рустави 2" Нино Нижарадзе просит Генпрокуратуру Грузии возбудить дело против гендиректора ТВ Ники Гварамии по факту злоупотреблений служебными полномочиями, передает ТАСС.

Общество В России сломалась система, обслуживающая ЗАГСы В России 15 июля произошел крупный сбой в Едином государственном реестре, обслуживающем ЗАГСы с октября 2018 года.

Политика Зеленский хочет провести Олимпиаду на Украине Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране, передает РИА "Новости".

Происшествия Госдума приняла закон о наказании за непропуск скорой помощи Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за помехи доступу врачей к больному, в том числе за непропуск машин скорой помощи.

Интернет Twitter представил новый дизайн Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.

Происшествия Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов В шести округах Москвы 30 человек отравились к врачам с отравлением, предположительно, едой из вендинговых автоматов в офисах, сообщает ТАСС.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Происшествия Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.

Политика У Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции сообщил, что ожидается еще одна телефонная беседа Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Общество В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.

Политика За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Политика Росгвардейцы не обязаны представляться и могут потребовать телефон Поводом для журналистского запроса стал инцидент с участием бывшего сотрудника агентства, у которого росгвардеец потребовал телефон, а вот представляться он отказался.

Политика Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту Апелляционный суд Амстердама отложил на два месяца оглашение вердикта по делу о скифском золоте.

Политика Петицию к Зеленскому поддержал миллион жителей Донбасса Миллион жителей Донбасса поддержал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому "Выбор Донбасса" с требованиями предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии, признать право на интеграцию с РФ.

Экономика Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2022 года Позже Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2021 года включительно.

Общество Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги россиян за услуги ЖКХ.

Происшествия Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Политика Бастрыкин предложил вернуть в УК статью о конфискации имущества В качестве дополнительного вида наказания при совершении коррупционных преступлений Бастрыкин предложил вернуть в УК статью о конфискации имущества, которая утратила свою силу в 2003 году.