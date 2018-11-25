Происшествия

Четыре туриста на снегоходах пропали в горах Хакасии
Lenta.ru
01:53

В Хакасии пропали четыре туриста, которые катались на снегоходах. Об этом сообщает республиканское управление МЧС. ЧП случилось вечером в субботу, 24 ноября, в поселке Приисковый Орджоникидзевского района.
Lenta.ru01:53
с чего всё началось
«Спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России проводят поисковую операцию в посёлке Приисковом Орджоникидзевского района», — говорится
 в сообщении.
RT на русском00:26

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В Хакасии спасатели ищут туристов, которые пропали во время прогулки на снегоходах

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Четыре туриста на снегоходах пропали в горах Хакасии

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В Хакасии пропали четыре туриста

ТАССвчера в 22:59

В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ ВЕДУТСЯ ПОИСКИ ЧЕТЫРЕХ ТУРИСТОВ

Вечерний курьервчера в 22:37
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Хакасия
Республика в России
Субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, часть Восточно-Сибирского экономического района. Столица - город Абакан.
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