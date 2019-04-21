Футбол

Четыре топ-клуба АПЛ интересуются хавбеком «Аякса» ЗиешемБомбардир.ру 05:18

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш попал в сферу интересов четырех топ-клубов Англии. Приобрести марокканца хотят «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.
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СМИ: Зиешем интересуются четыре английских топ-клуба

Матч ТВ06:08

СМИ: Зиешем интересуются четыре английских топ-клуба

Sportbox.RU06:08

Четыре топ-клуба АПЛ интересуются хавбеком «Аякса» Зиешем

Бомбардир.ру05:18

Полузащитник «Аякса» Зиеш попал в сферу интересов пяти топ-клубов

Советский спорт04:29

«Ливерпуль», «Бавария» и «Манчестер Сити» нацелены на полузащитника «Аякса» Зиеша

Sport24.ru04:21

Зиеш попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов

Евро-футбол.ру05:44
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Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
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Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
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Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15%

Явка во втором туре президентских выборов на Украине, который проходит в воскресенье, по состоянию на 11:00 составила 18,15%.
Обновлено в 07:02
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Литва раскритиковала президента Эстонии за визит в Москву

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Происшествия

Семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке

Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва заявил, что на Шри-Ланке задержали семь человек в связи со взрывами.
Обновлено в 07:57
Футбол

Дивеев получил черепно-мозговую травму в столкновении с одноклубником

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Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 22:23
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Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

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Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что НАТО не поддержит Киев в случае его провокаций в Керченском проливе и не станет направлять свои военные корабли вслед за украинскими.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Космос

На Марсе нашли доказательство «библейского потопа» - Руины древнего города запечатлены на снимках NASA

Приверженцы эволюционной теории склоняются к отсутствию жизни на Марсе. Свою позицию подкрепляют словами древних пророков о населении Земли.
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Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
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Общество

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

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Наука

Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной

Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
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Энергетика

Белоруссия высказала претензии к качеству российской нефти

Качество российской нефти марки Urals, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", резко ухудшилось, заявил белорусский "Белнефтехим".
Обновлено вчера в 03:49
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

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Происшествия

Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
Обновлено в 06:09
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Татьяна Навка показала редкое фото с мужем и дочкой

На снимке запечатлены Татьяна с дочкой Надеждой и супругом Дмитрием Песковым.
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Политика

Лавров прокомментировал слова Зеленского о ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления кандидата в президенты Украины от партии "Слуга народа" о статусе Донбасса, выразил надежду, что поймет безальтернативность минских соглашений и диалога с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Мужчина скончался на избирательном участке в Украине

В воскресенье, 21 апреля, в Тернопольской области Украины на избирательном участке в ходе второго тура выборов президента умер пожилой мужчина.
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Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Глава самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай пожелал победы на проходящих выборах на Украине президенту Петру Порошенко и его "будущему премьер-министру Вовану Лексусову".
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Все вокруг говорят об этом, а ты не понимаешь, о чем речь? Путеводитель по «Игре престолов» для тех, кто никогда ее не смотрел

Обновлено в 06:27
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Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью

Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
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Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным

Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
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Психологами доказано — чем раньше ребенок начинает изучать иностранные языки, тем легче усваивает, а главное это очень развивает мышление и кругозор.
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В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
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Захарова уличила украинского министра в нацизме

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах.
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Хаким Зийех
Марокканский футболист
Марокканский и нидерландский футболист, полузащитник амстердамского «Аякса» и сборной Марокко. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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