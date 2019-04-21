Футбол
Четыре топ-клуба АПЛ интересуются хавбеком «Аякса» ЗиешемБомбардир.ру 05:18
Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш попал в сферу интересов четырех топ-клубов Англии. Приобрести марокканца хотят «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.
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В штаб Зеленского пришла полиция
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах.
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