Общество
Четыре региона удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указовРБК 00:00
Зарплаты бюджетников, подпадавших под действие майских указов президента Владимира Путина от 2012 года, в первой половине 2019 года формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России.
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Политика
Путин высказался о планах Вашингтона по выходу из ДРСМД
Президент России Владимир Путин высказался о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 06:24
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесу
Зарина сказала врачам, что все три дня ничего не ела и не пила в лесу. Девочку нашли лежащей на клеенке.
Обновлено в 05:50
Игры
The Surge 2 выйдет без защиты Denuvo
Обновлено в 06:30
Футбол
Футболист Антон Миранчук заявил, что хочет уехать из России
Обновлено в 04:39
Политика
Киев засомневался в сохранении санкций против России
Киев, скорее всего, не сможет повлиять на сохранение экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 05:05
Футбол
Гендиректор ФК «Краснодар» прокомментировал трудности в команде
После первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил серьезную травму.
Обновлено в 04:54
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды и поверхности тела.
Обновлено в 05:46
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
СК проведет проверку после гибели младенца в Астраханской области
Следователи проводят проверку гибели 9-месячного ребенка в Камызякском районе Астраханской области, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК по региону.
Обновлено в 07:01
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Футбол
У экс-футболиста «Спартака» Кулькова диагностирован рак
Как сообщает пресс-служба фанатского объединения «Фратрия», у 53-летнего специалиста диагностирован плоскоклеточный рак пищевода.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре задержаны в Сочи
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части
В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".
Обновлено в 05:37
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета "Ведомости".
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Майкл Джексон оставил тайное завещание
Обновлено в 01:58
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Экранизация романа «Метро 2033» писателя Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году.
Обновлено в 05:50
Общество
Росстат оценил возможности многодетных семей России
Свободно покупают еду, но сталкиваются при этом с финансовыми сложностями в приобретении одежды и оплаты ЖКХ примерно треть российских многодетных семей.
Обновлено в 06:20
Общество
В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры
Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.
Обновлено в 03:36
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Космос
«Союз» с роботом Федором на борту вышел на орбиту
Корабль "Союз МС-14", стартовавший с космодрома Байконур в четверг в 6:38, вышел на орбиту. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено вчера в 00:38
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
ФСБ пресекла деятельность финансировавшей террористов в Сирии ячейки
В Калужской области Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Росгвардией пресекла деятельность экстремистской ячейки, финансировавшей в Сирии террористов «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России).
Обновлено в 07:12
Энергетика
Польша хочет сэкономить за счет американского СПГ
Польша надеется снизить расходы на закупки природного газа из России за счет поставок сжиженного природного газа из США, заявил глава польской энергетической компании PGNIG Петр Вожняк на пресс-конференции.
Обновлено вчера в 18:49