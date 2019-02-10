Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской областиТАСС вчера в 14:48

"Погибли пять человек, четверо детей среди них", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, были ли они членами одной семьи. В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — указывается
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 22:40

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Женщина и четверо малолетних детей погибли в пожаре в Краснозерском районе

НГС - Независимые Городские Сайтывчера в 21:52

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URA.Ruвчера в 23:49

Жертвами пожара под Новосибирском стали пять человек, в том числе 4 ребенка

Вести.Ruвчера в 15:57

Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

ТАССвчера в 14:48
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