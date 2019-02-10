Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской областиТАСС вчера в 14:48

с чего всё началось

"Погибли пять человек, четверо детей среди них", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, были ли они членами одной семьи. В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.

Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

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