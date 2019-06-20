Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в МосквеИзвестия 05:52

Июнь стал месяцем метро. В прошлом году мы запустили ветку Солнцевского направления. Буквально две недели тому назад запустили метро от Некрасовки. Сегодня запускаем очень важный проект - строительство метро до Коммунарки.

В Москве открыли для пассажиров новый участок Сокольнической линии подземки от «Саларьево» до «Коммунарки». Об этом 20 июня сообщает агентство городских новостей «Москва». Теперь пассажиры могут пользоваться станциями «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

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