Транспорт
Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в МосквеИзвестия 05:52
В Москве открыли для пассажиров новый участок Сокольнической линии подземки от «Саларьево» до «Коммунарки». Об этом 20 июня сообщает агентство городских новостей «Москва». Теперь пассажиры могут пользоваться станциями «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
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Июнь стал месяцем метро. В прошлом году мы запустили ветку Солнцевского направления. Буквально две недели тому назад запустили метро от Некрасовки. Сегодня запускаем очень важный проект - строительство метро до Коммунарки.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 04:57
с чего всё началось
В Москве сегодня открыли четыре новые станции Сокольнической линии метро — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», сообщается в «Твиттере» столичного метрополитена.БИЗНЕС Online06:29
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От «Саларьева» до «Коммунарки»: запущен новый участок Сокольнической линии метро
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:10
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