Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в МосквеИзвестия 05:52

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В Москве открыли для пассажиров новый участок Сокольнической линии подземки от «Саларьево» до «Коммунарки». Об этом 20 июня сообщает агентство городских новостей «Москва». Теперь пассажиры могут пользоваться станциями «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

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