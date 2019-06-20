Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в МосквеИзвестия 05:52

с чего всё началось

Июнь стал месяцем метро. В прошлом году мы запустили ветку Солнцевского направления. Буквально две недели тому назад запустили метро от Некрасовки. Сегодня запускаем очень важный проект - строительство метро до Коммунарки.

В Москве открыли для пассажиров новый участок Сокольнической линии подземки от «Саларьево» до «Коммунарки». Об этом 20 июня сообщает агентство городских новостей «Москва». Теперь пассажиры могут пользоваться станциями «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Происшествия В Литве осудили двух человек за шпионаж в пользу России Шяуляйский окружной суд в четверг признал двух человек виновными в шпионаже в пользу России и назначил им наказание в виде лишения свободы по четыре года и девять месяцев.

Экономика Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5% Уровень безработицы в России в мае снизился до 4,5% с апрельских показателей в 4,7%. Об этом говорится в материалах Росстата, опубликованных в четверг, 20 июня, на сайте ведомства.

Общество Следователи проверят, почему в селе под Тюменью нет воды В ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным жительница села Каскара под Тюменью пожаловалась главе государства на отсутствие водопровода в населенном пункте.

Происшествия Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках "Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.

Транспорт В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.

Политика Путин сказал, какую окрошку предпочитает Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Политика В «новой церкви» Украины считают, что Константинополь не отзовет томос Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины, "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря считает, что Константинопольский патриархат не отзовет томос об автокефалии украинской церкви из-за заявлений раскольника Филарета Денисенко.

Политика Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.

Финансы Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.

Происшествия Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.

Общество Снежная река сошла с гор в Австрии В горах повысилась температура, и именно из-за этого жители Тироля могли наблюдать сход реки из снега.

Гаджеты Samsung Galaxy Note 10 получит объектив с переменной диафрагмой По данным инсайдера Ice Universe, основная камера Samsung Galaxy Note 10 будет иметь три переменных значения диафрагмы: F/1,5, F/1,8 и F/2,4. Отметим, что апертура Galaxy Note 10 будет регулироваться механически, как у зеркальных камер, тогда как у большинства смартфонов регулировка значения диафрагмы производится лишь программным путем.

Происшествия Алибасова проверят на психотропные вещества "Экстренно у Бари Каримовича взяли анализы на психотропные вещества", - заявил Горожанкин.

Происшествия В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Космос Роскосмос презентовал во Франции новый спутник для наблюдения Земли Аппарат на базе новой платформы «Сапсан» представил Роскосмос на международном авиакосмическом салоне Париж-Ле-Бурже в аэропорту Франции.

Политика Зеленский создал офис президента вместо администрации Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.

Политика Путин назвал Кудрина «экономистом из девяностых» Глава Счётной палаты Алексей Кудрин является единственным в российской системе управления «из девяностых».

Шоу-бизнес Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.

Здоровье Врачи назвали признаки рака у мужчин Врачи из Великобритании назвали признаки рака у мужчин, сообщает The Sun.

Политика Обвиняемый в шпионаже американец попросил о поддержке четырех стран Обвиняемый в шпионаже на территории России гражданин США, Ирландии, Канады и подданный Великобритании Пол Уилан призвал лидеров этих стран публично его поддержать.

Политика Трамп заявил о «большой ошибке» Ирана Трамп осудил действия Ирана и назвал их большой ошибкой. "Иран совершил очень большую ошибку", - подчеркнул Трамп.

Политика Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия» Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».

Политика Путин заявил об отсутствии «печатных слов» о коррупционных миллиардах Во время прямой линии президент Владимир Путин заявил, что у него не было "печатных слов", когда он узнал о том, что у полковника МВД Дмитрия Захарченко изъяли 8 млрд руб. Трансляцию прямой линии ведет РБК.

Политика Мэр Риги Турлайс отправлен в отставку Турлайса избрали мэром Риги 30 мая, после того как бывший градоначальник Нил Ушаков стал депутатом Европарламента.

Политика ЕС продлил санкции против России по Крыму Совет Евросоюза продлил пакет экономических санкций в отношении России, введённый в связи с присоединением Крыма.

Политика Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».