Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиямНародные новости вчера в 19:27

Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.

с чего всё началось

Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму. Он предполагает повышение финансирования госпрограммы "Социальная поддержка граждан".

Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Политика Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.

Кино Скончался актер из «Крестного отца» Кармине Кариди В Лос-Анджелесе скончался американский киноактер Кармине Кариди, известный своими ролями в гангстерской саге «Крестный отец».

Транспорт В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.

Общество В Красноярске негативно относятся к людям с нетрадиционной ориентацией Во время опроса выяснилось, что 83% респондентов уверены в существовании сфер, где сотрудники с нетрадиционной сексуальной ориентацией встречаются чаще: шоу-бизнес, бьюти- и фэшн-индустрия, а также дизайн, искусство и культура, PR и реклама, СМИ, сфера развлечений.

Транспорт Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Экономика Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».

Здоровье Врачи рассказали об опасности утреннего кофе Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Религия В екатеринбургской епархии заявили, что в городе не хватает храмов Большое количество площадок, предложенных жителями Екатеринбурга для строительства храма святой Екатерины, говорит о нехватке храмов в городе, заявила пресс-секретарь екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Наука Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.

Наука На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Общество В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь Согласно программе, отмечает издание, проект должен был закончиться 31 мая, то есть на день позже эфира с Соболь.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о рисках купания в фонтанах «Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — говорится в тексте.

Политика Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.

Общество В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.

Экономика Кабмин ввел балльную систему оценки локализации автопроизводства Правительство РФ ввело балльную систему, оценивающую уровень локализации автопроизводства в стране.

Происшествия Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.

Экономика Счетная палата заявила о неэффективности особых экономических зон Особые экономические зоны не стали двигателем российского экспорта, заявила Счетная палата.

Экономика Санации и убытки ЦБ: Эльвира Набиуллина представит отчет Госдуме Сегодня, 30 мая, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о работе регулятора, сообщает ИА REGNUM.

Общество В Москве нашли предметы из усадьбы князя Голицына Предметы из усадьбы князя Голицына были обнаружены археологами в Южном Медведково в Москве, во время работ по благоустройству территорий у реки Яузы, сообщается на сайте Мэра Москвы Сергея Собянина.

Авто BMW представила обновленный кроссовер X1 Компания BMW представила обновленный компактный кроссовер X1.

Общество «Саратовские авиалинии» сообщили о массовом сокращении сотрудников Авиакомпания "Саратовские авиалинии" в связи с закрытием аэропорта "Саратов-Центральный" уведомила центр занятости о массовом сокращении штата, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного министерства труда и миграции.