Финансы
Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиямНародные новости вчера в 19:27
Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму. Он предполагает повышение финансирования госпрограммы "Социальная поддержка граждан".
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Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.РИА Новостивчера в 16:50
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Правительство предложило выделить на доплаты к пенсии ещё около 4 млрд руб
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