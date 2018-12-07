Футбол

Четыре матча 17-го тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу
ТАСС
вчера в 16:28

Крылья Советов — Ростов
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Евгений Башкиров
2′
10′
Деннис Хаджикадунич
Пол Антон
11′
Сергей Корниленко
26′
Сергей Корниленко
44′
Евгений Башкиров
Тарас Бурлак
46′
Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев из Москвы. Самарцы подходят к игре с "Ростовом", располагаясь на 15-м месте в турнирной таблице и имея в активе 14 очков, а также один матч в запасе, так как игра 16-го тура против "Оренбурга" была перенесена из-за низкой температуры.
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