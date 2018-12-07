Футбол

РПЛ. ЦСКА примет «Енисей», «Спартак» встретится с «Анжи»
Бомбардир.ру
02:25

Крылья Советов — Ростов
сегодня
в 04:30
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Сегодня четырьмя матчами стартует 17-й тур РПЛ. «Крылья Советов» дома сыграют с «Ростовом», ЦСКА примет «Енисей», «Локомотив» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости в Махачкалу.
Бомбардир.ру02:25

Подробнее о событии

РПЛ. ЦСКА примет «Енисей», «Спартак» встретится с «Анжи»

Бомбардир.ру02:25

Чемпионат России. 17-й тур. Расписание и результаты

Спорт-Экспресс01:35

Чемпионат России. ЦСКА примет «Енисей», «Локомотив» – «Оренбург», «Спартак» в гостях у «Анжи»

Sports.ru00:13

Четыре матча 17-го тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу

ТАССвчера в 16:28

Видеотрансляции матчей 17-го тура РПЛ — в прямом эфире на «Чемпионате»

Чемпионатвчера в 13:00

Ледовый футбол: трансляции всех матчей 17-го тура чемпионата России по футболу

Tricolor TV Magazineвчера в 03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 02:42, Ашберн
Футбол

Фанаты «Интера» устроили погром на матче с «Ювентусом»

Обновлено в 02:15
Футбол

Отбеливатель помог «Енисею» определиться с формой на матч с ЦСКА

"Енисей" записал шуточное видео о том, как команда решала вопрос с формой на матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
Обновлено в 02:16
Футбол

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прооперирован в Италии

Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Ещенко прооперирован в Италии после травмы, сообщает 8 декабря официальный сайт московской команды.
Обновлено в 01:19
Футбол

Гвардиола: «Азар не перейдет в „Манчестер Сити“»

Азар ранее признал, что "Манчестер Сити" сейчас сильнее "Челси".
Обновлено в 00:29
Футбол

Джокович поздравил Модрича с завоеванием «Золотого мяча-2018»

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил в своем Твиттере хавбека "Реала" Луку Модрича с завоеванием "Золотого мяча-2018".
Обновлено в 02:30
Футбол

«Леганес» сыграл вничью с «Хетафе»

В следующем туре Леганес в гостях встретится с Сельтой, а Хетафе дома сыграет против Реал Сосьедада.
Обновлено в 00:00
Футбол

«Порту» разгромил «Портимоненсе», пропустив первым

Уже на девятой минуте гости вышли вперед, но это был их первый и единственный мяч, дальше забивали Мусса Марега (2 гола и 1 результативный пас) и его одноклубники - 4:1.
Обновлено в 02:11
Футбол

Форвард «Барселоны» Суарес восстановился после травмы

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес восстановился после травмы правого колена, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:12
Футбол

Луиш Нету: «Против „Рубина“ может быть вязкая, равная игра»

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России против «Рубина».
Обновлено вчера в 16:15
Футбол

Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»

Обновлено вчера в 22:06
Футбол

Молодёжка «Спартака» в меньшинстве вырвала победу в Махачкале

В Молодёжном первенстве России стартовал 17-й тур. В Махачкале "Анжи" со "Спартаком" выдали результативный матч.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол

Лучано Спаллетти: «„Ювентус“ никогда не ошибается»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поговорил о причинах поражения своей команды в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:1). — Этот матч нужно было сыграть определенным образом и с постоянным настроем, понимая, что когда соперник будет давить, нужно отходить назад.
Обновлено в 02:00
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 00:10
Футбол

«Зенит» интересуется венгерским полузащитником «Астаны» Кляйнхайслером

Полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может продолжить карьеру в российском «Зените», сообщает Kazfootball.
Обновлено вчера в 17:04
Футбол

Эррера продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Андером Эррерой.
Обновлено вчера в 19:09
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное