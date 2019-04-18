Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское мореREGNUM 03:43

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной. Возглавляет группу американский эсминец «Грейвли».

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

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