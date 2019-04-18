Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское мореREGNUM 03:43

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной. Возглавляет группу американский эсминец «Грейвли».
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Минобороны сообщило о наблюдении за действиями кораблей НАТО на Балтике

РБК02:57

В Совфеде рассказали о способности России зачистить Балтику от кораблей НАТО за минуты

ФАН05:40

Российские корабли отслеживают передвижение военно-морской группы НАТО в Балтийском море

Коммерсантъ03:36

В Госдуме прокомментировали нахождение кораблей НАТО в акватории Балтийского моря

RT на русском05:16

Балтфлот организовал слежение за группой кораблей НАТО

ТАСС03:02

В Госдуме прокомментировали заход кораблей НАТО в Балтийское море

РИА Новости05:47

Балтфлот взял под наблюдение группу кораблей НАТО в Балтийском море

Интерфакс02:38
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Политика

Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом

Обновлено в 06:31
Происшествия

Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человек

Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом.
Обновлено в 02:14
Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опубликовала фотографию в откровенном ярко-розовом наряде из латекса, чем возмутила своих подписчиков.
Обновлено в 03:08
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Политика

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:12
Происшествия

Подростки в Омске напали на старика и избили школьников

Обновлено в 05:26
Экономика

Госдума окончательно приняла закон об «ипотечных каникулах»

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об "ипотечных каникулах". Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:39
Экономика

В Турции начали принимать карту «Мир»

Карты "Мир" начали приниматься в сети одного из крупнейших банков Турции Is Bank, россияне совершили по ним уже 50 операций, сказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.
Обновлено в 05:05
Экономика

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Общество

В Москве открылась выставка китайского шелка

Выставка продемонстрировала богатство китайской культуры шелка.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков

Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Авто

Kia показала новый электрический кроссовер Habaniro

Производитель авто привез в Нью-Йорк прототип кроссовера Habaniro, который стал продолжением темы дизайна концепта Imagined by Kia.
Обновлено в 06:11
Футбол

Стало известно, когда на стадионе «Динамо» будет готово поле

«Появились первые всходы, в начале мая планируем прошить поле и ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая», — сказал Лунтовский.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Космос

В NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено в 03:17
Недвижимость

Вторичный рынок жилья Москвы в первом квартале вырос на 17%

В Москве число сделок на вторичном рынке жилья в первом квартале 2019 года выросло по сравнению с первым кварталом прошлого года на 17% - до 35 тысяч, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
Обновлено в 02:40
Политика

Греция потребовала репараций от Германии за ущерб от оккупации

Греческий парламент официально поддержал инициативу правительства страны о выдвижении требований к Германии по поводу репараций за ущерб от оккупации во время Второй мировой войны, сообщило Афинско-македонское агентство новостей.
Обновлено в 01:32
Общество

В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова сообщили о том, что Минкультуры РФ предложит музеям организовать сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:12
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Гаджеты

Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy Fold

Обновлено в 07:04
Финансы

ЦБ потребовал от банка «Восточный» зарезервировать 12 млрд рублей

Пять топ-менеджеров Baring Vostok и «Восточного», в том числе Калви, были помещены в СИЗО решением Басманного суда Москвы 16 февраля 2019 г. в рамках уголовного дела о хищениях 2,5 млрд рублей, которые, по версии следствия, были мошеннически выведены Калви у «Восточного» в начале 2017 года.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Актер из фильма «На игле — 2» убит в Шотландии

Обновлено в 04:20
Гаджеты

«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны террористическими организациями.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Главу застройщика «Норманн» обвинили в мошенничестве

Глава компании «Норманн» задержан под подписку о невыезде по обвинению в мошенничестве.
Обновлено в 06:37
Культура

Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ

Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Кино

Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
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