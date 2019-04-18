Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское мореREGNUM 03:43

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной. Возглавляет группу американский эсминец «Грейвли».
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Четыре корабля НАТО вошли в акваторию Балтийского моря

РИА Новости02:43

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ТАСС03:02

Минобороны сообщило о наблюдении за действиями кораблей НАТО на Балтике

РБК02:57

Российские корабли отслеживают передвижение военно-морской группы НАТО в Балтийском море

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RT на русском05:16

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ФАН05:40
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Более 10 человек пострадали в столкновении автобуса и троллейбуса в Братиславе

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В Госдуму внесли поправки о сокращенном рабочем дне для жительниц сел

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Происшествия

В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
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Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
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Армия и оружие

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«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.
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Происшествия

Эрмитаж эвакуирует посетителей из-за сообщения о минировании

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Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
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Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
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Государственная Дума РФ приняла в окончательном чтении закон об ипотечных каникулах.
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Технологии

ФАС возбудила дело против сервисов HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

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Microsoft представила экран нового поколения Surface Hub 2S

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Армия и оружие

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Военный пенсионер Михаил Заикин добился в Центральном суде Волгограда, чтобы ему была выплачена пенсия и за несколько последних лет, когда он служил в милиции непризнанной ДНР на востоке Украины.
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Россия отправит на металлолом два атомных крейсера

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Сбившему курсанта МЧС воронежцу предъявили обвинение

Сотрудники регуправления Следственного комитета (СКР) предъявили обвинение 45-летнему водителю Mercedes, сбившему в Воронеже курсанта МЧС.
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