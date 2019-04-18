Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское мореREGNUM 03:43

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной. Возглавляет группу американский эсминец «Грейвли».

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Музыка Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.

Экономика В Крыму построят консервный комбинат мощностью 20 тыс. т в год Агропромышленный комбинат по переработке плодоовощной продукции и производству консервов мощностью 20 тыс. т в год и с объемом инвестиций 1,2 млрд рублей появится в Крыму.

Общество Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.

Политика Зеленский опередил Порошенко во всех возрастных категориях Ранее Зеленский допустил роспуск Рады. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.

Шоу-бизнес Умерла актриса из сериала «Кадетство» Ирина Цывина Скончалась известная российская актриса Ирина Цывина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артистки Ксению Хаирову.

Политика Павел Дацюк попросил Владимира Путина отменить закон о СНИЛС Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить принятый 1 апреля закон о СНИЛС, превращающий номер лицевого счета в ключ к данным человека.

Происшествия Более 10 человек пострадали в столкновении автобуса и троллейбуса в Братиславе Автобус и троллейбус столкнулись в четверг на Шанцовой улице в центре Братиславы.

Авто Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.

Политика В Госдуму внесли поправки о сокращенном рабочем дне для жительниц сел Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в ГД поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".

Происшествия В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.

Политика Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.

Политика Госдума приняла повышающий пенсии ветеранам войны закон На пленарном заседании депутаты Государственной думы России утвердили правительственный закон, вносящий изменения в систему расчета доплат к пенсионным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны, что позволит увеличить пенсии ветеранам-участникам войны в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Армия и оружие ВДВ первыми получили новые АК-12 «Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.

Происшествия Эрмитаж эвакуирует посетителей из-за сообщения о минировании Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге закрыт на вход - из-за сообщения о минировании посетителей эвакуируют.

Экономика ЦБ: годовая инфляция находится вблизи 4% Ранее ЦБ РФ сообщил, что в марте 2019 г. годовая инфляция в России составила 5,3%. На конец 2019 года инфляция в РФ, по прогнозу регулятора, составит 4,7-5,2%, а квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года.

Здоровье Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Наука Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.

Экономика Госдума РФ приняла закон об ипотечных каникулах Государственная Дума РФ приняла в окончательном чтении закон об ипотечных каникулах.

Технологии ФАС возбудила дело против сервисов HeadHunter, Superjob и Rabota.ru Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru.

Гаджеты Microsoft представила экран нового поколения Surface Hub 2S Дисплей Surface Hub 2S с диагональю 50 дюймов работает на одноименном программном обеспечении.

Армия и оружие Ополченец ДНР добился выплаты российской пенсии Военный пенсионер Михаил Заикин добился в Центральном суде Волгограда, чтобы ему была выплачена пенсия и за несколько последних лет, когда он служил в милиции непризнанной ДНР на востоке Украины.

Политика КНДР потребовала заменить Помпео на переговорах Министерство иностранных дел Северной Кореи потребовало, чтобы в числе участников переговоров по денуклеаризации полуострова не было госсекретаря США Майка Помпео.

Экономика Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.

Армия и оружие Россия отправит на металлолом два атомных крейсера Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок.