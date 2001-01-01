Футбол
Четыре клуба предложили за Фелиша по 120 млн евроЕвро-футбол.ру 01:51
Источник отмечает, что заполучить 19-летнего португальца в свои ряды хотят сразу четыре европейских топ-клуба. Все неназванные претенденты предложили лиссабонцам за трансфер игрока по 120 миллионов евро.
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Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин заканчивают строительство своего особняка на Кипре, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 02:40
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
Обновлено в 02:28
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116
Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 116 человек.
Обновлено в 02:44
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Сбившего подростка на тротуаре водителя BMW ищут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя BMW, который сбил подростка на тротуаре.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
В Харькове толпа радикалов снесла бюст маршала Жукова
В Харькове толпа радикалов снесла бюст маршала Жукова Ранее украинские националисты притащили к горсовету чучело, изображающее маршала.
Обновлено вчера в 11:07
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Футбол
«Зенит» снова попытается приобрести Акунью
Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины и лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунье.
Обновлено вчера в 16:28
Происшествия
Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
Обновлено вчера в 13:25
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова
Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.
Обновлено вчера в 15:26
Общество
Представители каких профессий могут потерять работу
В течение десятилетия рынок труда сильно поменяется, с него уйдет ряд профессий. Но есть такие, обладателям которых бояться нечего.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Неймару грозит до пяти лет тюрьмы по делу об изнасиловании
Бразильскому нападающему ПСЖ Неймару грозит реальный тюремный срок по делу о возможном изнасиловании, сообщает Globoesporte.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
В США назвали единственного российского конкурента F-35
В США назвали российского конкурента F-35.
Обновлено в 00:41
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Отключение аналогового телесигнала в Омской области прошло успешно
Отключение аналогового телесигнала в Омской области, которая вместе с еще 35 регионами России в понедельник переходит на цифровое телевещание, прошло в штатном режиме, сообщает облправительство.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Экономика
Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП
Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
Экономика
Онлайн-торговля в России выросла до рекордных ₽1,66 трлн
За счет чего объем онлайн-торговли резко вырос и что ожидать по итогам 2019 года — в материале РБК Pro.
Обновлено в 00:01
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Политика
Америке не быть великой с торговой войной, предупредил Китай
Для налаживания торгового диалога США следует отменить все дополнительные пошлины на китайские товары, предупреждает госсовет КНР.
Обновлено в 01:15
Транспорт
Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку
Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Обновлено вчера в 22:24
Кино
В Железноводске объявили победителей кинофестиваля «Герой и время»
Гран-при международного кинофестиваля "Герой и время" в Железноводске в конкурсе игрового кино получила израильско-австрийская картина "Свидетельство" режиссера Амичаи Гринберга, в конкурсе документального кино главного приза удостоен фильм Станислава Ставинова "Жизнь с бактериями", передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:59